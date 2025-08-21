AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken: 'En önemlisi terörsüz Türkiye'dir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "En önemlisi terörsüz Türkiye'dir. 47 yıldır bu sıkıntıyı bu ülke çekiyor. Hem ekonomik hem vicdanen hem de kaybettiklerimizle çekiyor. Hiçbir şehidimizi ve hiçbir gazimizi incitmeyeceğiz. Kimseyi incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliği ile çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 2025 Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen programa Öğütken'in yanı sıra, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Burada konuşan Öğütken, eser siyaseti yaptıklarını belirterek, "İlk kurulduğumu günü göz önüne alıp, her gün daha üstüne koyarak, başarılarla dolu ülkemize güzel günler yaşatmaya devam edeceğiz. Gemisini ve uçağını yapamayan bir dönemden şu anda bunun hepsini yapan bir devletin üyeleriyiz. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz" dedi.

'GÜZEL, YAŞANABİLİR BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ'

Türkiye'ye hizmet noktasında iyi şeyler yapmayı hedeflediklerini söyleyen Öğütken, "Vizyonumuz önümüzdeki dönemde daha iyi şeyleri Türkiye'ye yaşatmak olacak. Ekonomiyle alakalı şu yaşadıklarımızı bir Avrupa ülkesi yaşasaydı inanın sürüm sürüm sürünüyorlardı. Başımıza gelmedik kalmadı. Savaş, pandemi ve Türkiye yüzyılın felaketi depremi yaşadı. Depremde bütün teşkilatlarımız, milletimiz cansiperane olarak gitti hem yardımını yaptı hem de AK Parti hükümeti sayesinde herkes konutlarını, güvenli evlerini almaya başladılar. Olmaz denilen her şey oldu. En önemlisi terörsüz Türkiye'dir. 47 yıldır bu sıkıntıyı bu ülke çekiyor. Hem ekonomik hem vicdanen hem de kaybettiklerimizle çekiyor. Hiçbir şehidimizi ve hiçbir gazimizi incitmeyeceğiz. Kimseyi incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliği ile çalışıyoruz. Biz Türkiye olarak bu işi neticelendirmek istiyoruz. Bu işin 2 trilyon dolar maliyeti var. Bu paranın bu ülkede kaldığını ve bizlere, sizlere para olarak gittiğini düşünseniz, refah seviyemizin nerelere geleceğini çok daha iyi görürsünüz. AK Parti demek eser siyaseti demektir. Ne yaparsa AK Parti doğrusunu yapar, ne yaparsa Recep Tayyip Erdoğan doğrusunu yapar. Birileri bize bir şeyler söyleyecekler. Bırakın söylesinler. Sosyal medyadan atıp, tutacaklar. Hiç önemli değil. Biz bildiğimiz yoldan dosdoğru devam edeceğiz. Milletimize, vatanımıza hizmet edeceğiz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza güzel, yaşanabilir bir ülke bırakacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,