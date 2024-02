AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı\'na yakışır şehirleri hayata geçireceklerini söyledi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Önümüzdeki süreçte inşallah bizler Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde dirençli şehirleri, katılımcı, şeffaf yönetimleri hayata geçireceğiz." dedi.

İleri, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'ı kararlı ve yüksek enerjili gördüğünü söyleyen İleri, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandığını, insanların hayata tutunması noktasında devletin canla başla çalıştığını ifade etti.

Bu süreçte bir kez daha milleti millet yapan, devleti devlet yapan değerlerin dimdik ayakta olduğunu gördüklerini dile getiren İleri, şöyle konuştu:

"Depremin hemen akabinde dakikalar içinde Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kriz masaları kuruldu. Saatler içinde bakanlarımız bölgeye intikal etti. Vatandaşlarımızdan yardımlar yağmaya başladı. Şu geldiğimiz noktada çok şükür bütün enkazlar kaldırılmış durumda, yeniden inşa noktasında afet konutları vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mız tarafından teslim edilmeye başlandı."

Türkiye'nin dört bir yanından, yüzlerce kilometreden gelen tırların deprem bölgesinde kuyruklar oluşturduğunu söyleyen İleri, bu deprem sürecinde dayanışmaya, devlete sahip çıkan millete şahit olduklarını, metanetle, soğukkanlılıkla, kararlılıkla dimdik duran vatandaşları gördüklerini dile getirdi.

İleri, şunları kaydetti:

"İnsanlar can derdindeyken, vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmaya çalışırken, bölgede hızlı bir şekilde barınma koşullarını hayata geçirmeye çalışırken muhalefet ne yaptı? Muhalefet bölgede göründü, fotoğraf verdi. Polemik, manipülasyon yaptı. Millet can derdindeyken bunların bazıları çıktılar siyaset yapmaya çalıştı. Seçimden bahsettiler. Cumhurbaşkanı'mız seçim sürecini planlandığı şekilde tıkır tıkır işletti ve gerçekten kader seçimini beraber yaşadık. 31 Mart seçimleri önemli. Her şehrimizde bizim Türkiye Yüzyılı şehirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizler biliyoruz ki kalkınma yerelde başlar. Birlik ve beraberlik yerelde en yoğun şekilde hissedilir. Önümüzdeki süreçte inşallah bizler Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde dirençli şehirleri, katılımcı, şeffaf yönetimleri hayata geçireceğiz. Çevre dostu şehirleri, kendine yetebilen şehir ekonomilerini, sosyal belediyecilik anlayışını, kültür üreten şehirleri hayata geçireceğiz. Ama her şeyden önemlisi hizmet ve eser siyasetimizin ısrarla takipçisi olacağız."

AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın da konuşma yaptığı toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının, Ağın'da Şeref Çakar, Alacakaya'da Başaran Yaşlı, Arıcak'ta Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Baskil'de İhsan Akmurat, Karakoçan'da Mustafa Aydın, Keban'da Fethiye Atlı, Kovancılar'da Mehmet Nuri Çolak, Maden'de Musa Orhan, Palu'da Vahdettin Demirtaş, Sivrice'de Fethi Atagün, beldelerden Mollakendi'de Mehmet Mustafa Ayaz, Yurtbaşı'nda Nihat Doğan, Yazıkonak'ta Aydın Ayaz, Erimli'de Cihan Yılmaz, Üçocak'ta Yılmaz Yegül, Beyhan'da Hüseyin Ateş, Bükardi'de Sıddık Bayrak, Sarıcan'da Mehmet Gürbüz ve Akçakiraz'da Taner Baytaşoğlu olduğu açıklandı.