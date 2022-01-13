AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Nevşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin belediyecilikte eser ve hizmet siyasetinin peşinde olduğunu söyledi.

Özhaseki, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, belediye başkanlığının belli bir okulda yapılan tahsilin ardından elde edilen bir makam olmadığını, kentlerde seçmenlerin kendi içlerinden emin olarak gördükleri kişileri temsilci seçtiğini ifade etti.

Nevşehir'de il, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya gelerek hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeleri değerlendireceklerini anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak yıllardır yerel yönetimlerin önemini bilen hatta iktidara yürüyüşümüzde asıl başarılarımızı belediyelerde göstererek gelen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul'da, benim de naçizane Kayseri'de, birçok arkadaşımızın da Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde yapmış olduğu belediyecilik ve ortaya koymuş olduğu performansla da partimizi iktidara taşıdık. Bizim birinci amacımız hizmet, bildiğimiz en iyi iş hizmet. Eser siyaseti güdüyoruz, hizmet siyasetinin peşindeyiz. Bunun dışındaki diğer ne varsa hepsi teferruat. Özellikle 2000 yılı öncesine ait ideolojik belediyeciliğin, takıntılı belediyeciliğin çok geride kaldığı bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz de onun peşindeyiz."

Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı ve Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek, ardından teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek.