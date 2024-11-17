AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay bölgedeki nükleer ile petrol ve doğalgaz savaş tehlikelerini engellediğini belirtti.

17.11.2024 19:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay bölgedeki nükleer ile petrol ve doğalgaz savaş tehlikelerini engellediğini belirtti.

Şen, partisinin, İhsaniye ilçesindeki belediye düğün salonunda İhsaniye 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin kardeşlik içerisinde olursa şölen ve bayram havasına dönüştüğünü söyledi.

Geçen ay bölgenin nükleer savaş tehlikesi atlattığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Nükleer savaş serpintisi, buraya kadar ulaşırdı. Kim engelledi? Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye. İnşallah, nükleer savaş tehlikesi bitti gibi. Fakat arkasından yine, bir petrol ve doğalgaz savaşı. Bunu da Tayyip Erdoğan atlattı, engelledi. Bizim böyle bir liderimiz var. Nükleer savaşından petrol, doğalgaz savaşına varıncaya kadar her şeyi engelleyen bir lider bir güçtür Recep Tayyip Erdoğan. Dünyaya posta koyuyor, racon kesiyor. Bunu da yaparken birilerine güveniyor. Çelik gibi, aslan gibi duran teşkilatlarına güveniyor. İşte o güveni bizim boşa çıkarmamamız lazım. O dimdik yürürken, postasını koyarken, raconunu keserken, dönüp arkaya bakmamalı."

"Bizim garantimiz kardeşliğimizdir"

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarına sevgisinin başka olduğunu belirterek, bu sevgi ve güvenin boşa çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Kardeşlik, birlik ve beraberliğe dikkat çeken Şen, "Kardeşlik olmazsa birlik, beraberlik olmazsa olmaz. O güven boşa çıkarılırsa olmaz. Lider, o çetin yollarda giderken geri dönüp bakarsa güç elden gider. Çekişirsek, kardeşlik elden giderse güç elden gider. Bizim garantimiz kardeşliğimizdir. Sırrımız da budur."dedi.

Şen, daha sonra, Afyonkarahisar'da Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndaki Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrelerde, AK Parti İhsaniye İlçe Başkanı Mustafa Özer ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz güven tazeledi.

Kongrelere, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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