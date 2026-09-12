AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Terörsüz Türkiye meselesini başardık" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Terörsüz Türkiye meselesini başardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Terörsüz Türkiye meselesini başardık"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl’de yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah’ın izniyle de başardık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah'ın izniyle de başardık" dedi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in yanı sıra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni anayasa çalışmalarına da değinerek, meclisin yeni dönemde bu konuda çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecinin son dönemde üzerinde en fazla çalıştıkları konulardan biri olduğunu ifade eden Şen, "Terörsüz Türkiye meselesi son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah'ın izniyle de başardık. Teröre karşı mücadele vermiş, çocuklarını şehit vermiş bir milletin nasıl bir yol izlediği ortada" diye konuştu.

Şen, terörün sona ermesinin önemine dikkat çekerek, "Terörist, 'Ben artık asker vurmayacağım, polis vurmayacağım, öğretmen vurmayacağım, hastaneye ateş etmeyeceğim, ambulans vurmayacağım, barajlara sabotaj düzenlemeyeceğim, yollara tuzaklama yapmayacağım' diyorsa, buna 'devam et' mi diyeceğiz? Tabii ki silah bırakacak. Tabii ki terör bitecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sürecin insani boyutuna da değinen Şen, farklı kentlerde evlatlarını kaybeden annelerin aynı acıyı yaşadığına işaret ederek, "Hakkari'de bir anne oğlunun mezarı başında dua ediyor, Trabzon'da bir başka anne oğlunun mezarı başında oğluna dua ediyor. Bir kulak veriyorsunuz, ikisi de fatiha-ı şerif okuyor. Bir kulak veriyorsunuz, ikisi de ihlas suresi okuyor. Burada bir terslik yok mu? Burada bir terslik var. Birileri bizi fena oyuna getirmiş. Bir anne bana 'Bir oğlum dağda, bir oğlum askerde. Bu işi bitirin. Bir oğlum öbür oğlumu vuracak diye hiçbir gece uyuyamıyorum' diyor. Arkadaşlar unutmayın oğlu kim olursa olsun anneler annedir ve bütün annelerin gözyaşları aynıdır. Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: 'Terörsüz Türkiye meselesini başardık' - Son Dakika

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