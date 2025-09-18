AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
18.09.2025 11:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Milletimizin gönlüne girmeyi başardığımız için 20 yılı aşkın süredir bu kutlu davayı omuz omuza taşıyoruz." dedi.

Tuncer, Yeşil Giresun Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" kapsamında Giresun'da bir dizi ziyarette bulunacağını söyledi.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümünü 14 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Azimle, kararlılıkla ve inançla çalıştıklarını dile getiren Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 yılda Türkiye'yi sağlıkta, eğitimde, çevrede, şehircilikte, ulaşımda, enerjide, savunmada ve diplomaside bambaşka bir noktaya taşıdık. Bu kazanımların üzerine geleceğimizi şekillendiren yeni bir vizyon inşa ettik. Bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'dur. Bu vizyon, Türkiye'yi hak ettiği yere taşıma iradesinin bir göstergesidir. Bu vizyon, Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Giresun'da da güçlü bir şekilde hissediliyor."

Tuncer, 81 ilde "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ile parti teşkilatlarının milletle bir araya geldiğini ifade ederek, "Biz de bugün Giresun'da vatandaşlarımızla, milletimizle buluşuyor, hep birlikte Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Milletimizin gönlüne girmeyi başardığımız için 20 yılı aşkın süredir bu kutlu davayı omuz omuza taşıyoruz." diye konuştu.

Giresun'un kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Biz de sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bizler bu anlayışla Giresun'umuzda eser ve hizmet siyasetini büyütmeye devam edeceğiz. Daha yaşanabilir şehirler, daha dirençli yapılar, daha temiz bir çevre ve daha müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim davamız Türkiye davasıdır. Birlik içinde, omuz omuza, gönül gönüle verdikçe hem Giresun'un hem de Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, giresun, Çevre, Son Dakika

