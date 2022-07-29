AK Parti'li Yazıcı: İyidere Lojistik Limanı Türkiye'nin gurur projelerinden

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, "Rize İyidere Lojistik Limanı, Türkiye'nin gurur projelerinden biri. Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Asya'yı, Balkanları Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden dünyaya bağlayacak" dedi.

Kentte havalimanının ardından Şehir Hastanesi ile denizi doldurularak inşa edilecek 'İyidere Lojistik Liman Projesi' için dolgu çalışmaları sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, İyidere Lojistik Limanı'nda çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, projeyle ilgili, "Rize İyidere lojistik limanı Türkiye'nin gurur projelerinden biri. Limanın mendirek uzunluğu yaklaşık 3 bin metre. Kullanım sahası da 800 bin metrekare olacak şekilde inşaatı devam ediyor. 20 milyon metreküp taş kullanılacak. Şu ana kadar 3 milyon taş kullanıldı. Temmuz 2020 yılında ihale edilen proje, sözleşmeye göre 2023 yılı sonunda bitirilecek. Bu liman bittiğinde Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Doğu'yu, Güneydoğu'yu, Asya'yı, Balkanları Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden dünyaya bağlayacak. Ovit Tüneli'nin de bütün bağlantılarının tamamlanıp bitmesi ile çok önemli işlev görecek. Bizler de bundan gurur duyuyoruz. Rize'ye geldiğimizde bu inşaat sahasını görüp dört gözle bitimini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.