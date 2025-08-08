AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Türkiye Yüzyılı' dünya vizyonunu içeriyor - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Türkiye Yüzyılı' dünya vizyonunu içeriyor

08.08.2025 17:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "'Türkiye Yüzyılı' kavramı sadece bir seçim sloganı olmanın çok ötesinde bir dünya vizyonunu içeriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " 'Türkiye Yüzyılı' kavramı sadece bir seçim sloganı olmanın çok ötesinde bir dünya vizyonunu içeriyor. Daha adil bir dünyayı inşa etmek için Türkiye'nin dünya sahnesine çıkma vizyonunu ortaya koyuyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve beraberindeki milletvekilleri, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Çankırı'ya geldi. Kent merkezinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programa; Yalçın, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Çankırı milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Yalçın, sadece seçim döneminde sokağa çıkmadıklarını, her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını ifade etti. AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında, tüm vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiklerini dile getirdi.

'BİZ SAHAYA SEÇİM İÇİN ÇIKMIYORUZ'

Yalçın, "'Türkiye Yüzyılı' kavramı sadece bir seçim sloganı olmanın çok ötesinde bir dünya vizyonunu içeriyor. Daha adil bir dünyayı inşa etmek için Türkiye'nin dünya sahnesine çıkma vizyonunu ortaya koyuyor. Biz AK Parti'yiz; biz sahaya seçim için çıkmıyoruz. Bizim elimizde dünya markası olan bir siyasi lider var. Bizim elimizde dünyanın bütün diplomasi tuzaklarını başkalarının başına geçirmeyi becermiş bir siyasi lider var. Biz o siyasi liderin arkasında; sadece aklıyla değil, vicdanıyla hareket etmeyi bir alışkanlık hale getirmiş bir siyasi liderin arkasında bugün sahaya çıkıyoruz. Onun için insanlarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak AK Parti'nin ve ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın inşa edebileceğini anlatacağız" diye konuştu.

'ASLA ONLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ'

Yalçın, CHP'ye yönelik "Bir de karşı tarafa kısaca bakın. Karşımızda acınası halde bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin kavgalarıymış gibi sunmaya çalışan, kendi iç kavgalarından çıkan çamuru, bizim üzerimize atmaya çalışan bir siyasi akılsızlık halinden bahsediyoruz. Bugün bunca yıldır tarih boyunca bu ülkeye faydalı çivisi olmayan bir siyasi parti. Bugün hala aynı mantık. Sadece ve sadece basında çıkan haberleri, eğip bükerek buralardan çeşitli skandallar ve vatandaş nezdinde güvensizlikler üretmeye çalışmanın dışında hiçbir planı, projesi olmayan Türkiye'nin ekonomisine dair alternatif tek bir yol tavsiye etmeyen, Türkiye'nin dış politikasına dair alternatif tek bir vizyon ortaya koymayan, Türkiye'nin terörle mücadelesi meselesinde bile sadece kendi belediye başkanlarının geleceğini düşünecek kadar çapsız bir siyasi parti var karşımızda. Türkiye'yi asla ve asla onlara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi ve dünya vizyonumuzu bu zihniyetten sonuna kadar koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın ardında adım adım, sokak sokak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Dış Politika, Hasan Basri, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

