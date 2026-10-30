AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Erzurum'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Fon meselesinde de zamanın doğru tarafındayız. Bu işe kim bulaşmışsa ucu nereye kadar gidecekse sonuna kadar gidilecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yayman, AK Parti İl Başkanlığında, partililere hitaben yaptığı konuşmada, hak yoluna çıkmış ve siyaseti ibadetmiş gibi yapan bir topluluk olduklarını söyledi.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu hatırlatan Yayman, "Kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve geçen 24 yıllık iktidarımızda Türkiye'de hayal dahi edilemeyen işleri yaptık. Yollar, köprüler, otobanlar, havalimanları, şehir hastaneleri, üniversiteler." ifadelerini kullandı.

Yayman, büyük eserleri büyük liderlerin yapacağını anlatarak şunları dile getirdi:

"Türkiye'ye çağ atlatan, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan ve 21. asrı Türkiye asrı yapmak isteyen büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dır, ittifakımızın adı Cumhur İttifakı'dır. 2023 hedefini koyduğumuzda pek çok insan burun kıvırmıştı. AK Parti'yi iktidardan zaten gönderecekler dediler. Önce 367 krizini çıkarttılar, sonra e-muhtırayı verdiler. Yetmedi, parti kapatma davası açtılar, PKK terör örgütünü eyleme sevk ettiler, MİT krizini çıkarttılar, Gezi Parkı olaylarını planladılar, 17-25 Aralık hukuk görünümlü kumpas girişimlerini yaptılar, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle FETÖ'cüler Türkiye'yi ele geçirmek istediler. Yani aslında AK Parti'nin tarihi, krizleri yönetme tarihidir."

Fon soruşturmasına değinen Yayman, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin yönettiği krizlerin yanında fon krizi çok rahat yönetebileceği bir krizdir. AK Parti tarihin doğru tarafındadır. Her meselede tarihin doğru tarafındadır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Suriye'deki Esad zulmünün son bulmasında, katil İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a saldırmasında, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesi konusunda, Türkiye'nin daha ileri gitmesi konusunda tarihin doğru tarafındadır. Emeklinin, çiftçinin, işçinin, esnafın ve ev kadının sorunu ile Türkiye'nin ne kadar problemi varsa bütün bu problemlerin karşısında Cumhurbaşkanımız ve AK Parti zamanın doğru tarafındadır. Fon meselesinde de zamanın doğru tarafındayız. Bu işe kim bulaşmışsa ucu nereye kadar gidecekse sonuna kadar gidilecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haramla helali birbirine karıştıran kimse bunla AK Parti yollarını ayıracaktır. Yorulanlar, yolunu şaşıranlar, hakla batılı birbirine karıştıranlardan mutlaka yolunu ayıracaktır."

Yayman, ayrılığın muhalefetin istediği zamanda olmayacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız bunları tek tek düşünmekte, planlamakta ve gereğini yapmaktadır ve zaten yapıyor. Dolayısıyla milletin, bölgemizin, mazlumların, Müslümanların umudu biziz ve dünyanın umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açık net söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilham olan bu hikayesini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiç kimse buna cesaret edemeyecektir. Cesaret edenlerle Cumhurbaşkanımız gerekeni yapacaktır. Onun için hiç kaygınız olmasın. Asla ama asla yüzünüz yere gelmesin. Sadece bölgemize değil dünyaya ilham kaynağı olan AK Parti'nin ismi 'ak'tır. Bu ak davayı kimsenin kirletmesine, lekelemesine asla müsaade etmeyiz. En yakınımızdaki insanlar dahi olsa burada gereği yapılmıştır, yapılacaktır, asla endişeniz, kaygınız olmasın."

"Bu davanın bir parçası olmaktan şeref duyuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise AK Parti'yi Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş sıradan bir parti gibi görmediklerini belirtti.

Bunun kendilerinin yaşam biçimi olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, "Şu an en doğru alan olarak kendimizi ifade edeceğimiz ve dünya lideri olarak kabul ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başka bir yerde söz konusu olmadığı için kendimizi burada tanımlıyoruz, kendimizi burada ifade ediyoruz ve bu davanın bir parçası olmaktan da şeref duyuyoruz. Bu yaptığımız şey sıradan bir particilik değil, nefes alıp vermek gibi." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, bu davayı hak ve batıl mücadelesi olarak gördüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

"İnsanoğluyla yapılan çalışmalarda her zaman fire verilebilir. Yanlışlar olabilir, hatalar olabilir, tökezleyenler olabilir, burun üstü çakılanlar olabilir. Hiç yapmaz diyemeyiz çünkü insanoğlu hata yapmaya uygundur. O yüzden hata yapanlara, yanlış yapanlara, yoldan sapanlara bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Allah'ın bize verdiği güç, kuvvet, akıl seviyesinde bu davaya hizmet edeceğiz. Hepimiz bu davanın bir parçasıyız. Dünyadaki mazlum coğrafyaların, ülkemizin bizden beklentisi var. Muhalefetin durumu ortada, yerle yeksan olmuş durumdalar. Anadolu coğrafyası oynak ve enteresan bir coğrafya. İçeriden ve dışarıdan düşmanımız çok. Fitneye, fesada izin vermeden, dedikoduya izin vermeden, birlik beraberlik içinde omuz omuza vereceğiz. Bu davayı gittiği yere kadar götüreceğiz."