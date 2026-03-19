Yayman: Siyasi argüman üretemeyenler, AK Parti'ye söz söyleyemez
Yayman: Siyasi argüman üretemeyenler, AK Parti'ye söz söyleyemez

19.03.2026 18:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri'nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti'ye söz söyleyemezler." dedi.

Yayman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Güler'in, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'da vatandaşların gözyaşı ve acısına ortak olduğunu dile getiren Yayman, Bakan Güler'e teşekkür etti.

Yayman, Hatay'ın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, teşkilatı ve Cumhur İttifakı ile beraber Allah'ın izniyle Hatay, artık sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil tüm 86 milyonun şahsi meselesidir. Hatay, birdir, beraberdir, huzur ve birlik içerisindedir." diye konuştu.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yayman, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de katil İsrail'in yaptığı soykırım, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları, İran'ın komşu ülkelere saldırıları devam ederken, dünya ve bölgemiz olağanüstü bir dönemden geçerken, 86 milyonun ortak hissiyatı ve cümlesi şudur, 'iyi ki Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanı'mız var.' Türkiye bir huzur adası olarak, birlik ve beraberlik içerisindedir, iç cephesini bir ve beraber tutmaktadır. Allah'a çok şükür ki Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'yi güven ve huzur ikliminde tutmaktadır."

Yayman, depremlerin ardından kendilerine "Bu enkazları kaldıramazlar" diyenlere karşı 455 bin hak sahibinin evlerini yapıp teslim ettiklerini anlattı.

CHP'yi eleştiren Yayman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En son Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sataşmışlar. Bir gün önce de Adalet Bakanı'mıza yalan ve sahte belgeler üzerinden iftiralar attılar. Bunların yaptığı belli, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmaları kapatmak, unutturmak, kendi tabanlarını konsolide etmek için bir gün bir bakanımıza saldırıyorlar, öbür gün diğer bakanımıza saldırıyorlar, hızlarını alamayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hadsizce sataşmada bulunuyorlar. Sayın Özgür Özel, sana Hatay'dan sesleniyoruz. Deprem turisti Özgür Özel, sen kim, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kim? Haddini bil ve sen git kendi alanında dur. Siyasi argüman üretemeyenler, Silivri'nin vesayetinden kurtulamayanlar, AK Parti'ye söz söyleyemezler."

Yayman, programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
FED, faizi sabit bıraktıa FED, faizi sabit bıraktıa
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş 2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
