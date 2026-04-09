AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı\'dan "ara seçim" açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan "ara seçim" açıklaması
09.04.2026 15:23
"(CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiası) Siirt'te 9 Mart 2003 tarihinde seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla, o arada yapılan Anayasa değişikliği, birtakım düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Yani herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değil" - "(CHP Genel Başkanı Özgür Özel) Genel Başkan, eline tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak ne anlama geldiği, neyin ne zaman yapıldığını hiç irdelemeden, muhakemesini yapmaksızın rastgele bir söylemi icra etmekte. Bu üzüntü verici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'te 9 Mart 2003'te seçimlerin yenilenmesiyle milletvekili seçildiğini ve bu seçimin ara seçim olmadığını bildirdi.

Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçimlerle ilgili son haftalarda "takıntılı" hale geldiğini ifade etti.

Ara seçimlerin ne zaman, hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 78. maddesinde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda çok ayrıntılı olarak yazıldığına işaret eden Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu söylemini, güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor. Bu tamamen zırva. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı, çok özenli, söylediklerinin yere basar olması, dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir diye düşünüyorum. Yani Genel Başkan, eline tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak ne anlama geldiği, neyin ne zaman yapıldığını hiç irdelemeden, muhakemesini yapmaksızın rastgele bir söylemi icra etmekte. Bu üzüntü verici."

"Genel Başkan, dokümanları iyi analiz etsin"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2002 seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aday olamadığını hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Ama Siirt'te 9 Mart 2003 tarihinde seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla, o arada yapılan Anayasa değişikliği, birtakım düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibaret. Yani herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değil. Yani bunu düzeltmek, paylaşmak istedim. Tavsiyem, Sayın Genel Başkan, herhangi bir konuda, özellikle siyasal münazara ve münakaşa değerlendirme konusu yapılacak alanlarda bir fikir beyan ederken dokümanları iyi analiz etsin. Yani toplumu, gündemi, lüzumsuz şeylerle meşgul etmek, siyaset tarzı olamaz diye düşünüyorum."

Yazıcı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel, 'Ara seçim gerekli.' ifadesi kullandı. Sizce böyle bir gereklilik söz konusu mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkan, maalesef gündemde olmayan veya gündemde çok daha ağır başka konular varken onların dışına çıkarak kendine gündem oluşturuyor. Türkiye'nin ara seçim diye bir gündemi söz konusu değil. Yani ara seçim elbette ki milletvekili seçimi yapıldıktan 30 ay dolmadıkça ara seçim olamaz. Yapılacak seçime bir yıl kalmışsa gene ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani bu konuda Meclis Başkanımıza yöneltilen soruya Meclis Başkanımızın verdiği cevap da doğrudur. Anayasa'ya, normlara uygundur. Ama Sayın Genel Başkanın bu konudaki söylemi gerçeklerle ve güncel gündemle örtüşmemektedir."

Kaynak: AA

