Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiriler

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'li belediyelere eleştiri:

"Sosyal medya algısıyla 5 yıl geçmez"

KASTAMONU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyelere sert eleştirilerde bulunarak, "Sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planlıyorlar. O 5 sene geçmez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Parti binasında partililere seslenen Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını belirterek, "Seçim kaybeden belediye başkanlarımız da hiç üzülmesinler. Ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biz biliyoruz. Başta İl Belediye Başkanı adayımız Tahsin Bey olmak üzere seçim kaybeden kardeşlerimiz ile bundan sonraki süreçte ve bu seçimde seçimlerinde eksiklerimiz nelerdi? Acaba hangi eksiklerimiz dolayısıyla milletimiz bizi değil de bir başka siyasi partinin adayını tercih ettiğinin değerlendirmesini zaten yaparlar" dedi.

"Sandığın ne söylediği de seçim akşamı geç de olsa bir şekilde ortaya çıkar"

Diğer partilere göre seçimleri önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz, AK Parti olarak belki diğer siyasi hareketlerden en önemli farklarımızdan bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da net bir şekilde ifade ettiği gibi biz demokrasilerin vazgeçilmez bir aksiyonu olan seçimi çok önemseriz. sSçim milletimizin duygu ve düşüncelerini sandığa yansıyan bir boyutunu ifade eder. Kısaca sandık konuşur. Sandığın ne söylediği de seçim akşamı geç de olsa bir şekilde ortaya çıkar. Biz sandığın ifade ettiklerini sayısal olarak belki ne dediğini anlayabilmek için ancak siyaseti iyi okumak gerekir. Sandıktan çıkan o sayısal değerleri iyi okuyarak milletin ne dediğini bir talimat olarak önüne en iyi olan siyasi hareketlerden bir tanesi olan ki siyasi hareket olan AK Partimiz 31 Mart seçimlerinde bize yeni görevler verdi, yeni talimatlar verdi. Biz öyle alıyoruz. Şu eksikleriniz var, bunları giderin. Şunu şöyle yapmayın, böyle yapın dedi. Biz onu aldık, öptük başımızın üstüne koyduk ve önümüzdeki sürecin planlamasında ve önümüzdeki sürecin biraz önce söylediğim gibi yapı taşlarının oluşturulmasındaki özenin estetiğini oluşturacak şekilde, özeni göstereceğimiz bir şekilde o planlamaya ışık tutacağız. Arkadaşlar ayrıca da partimizin üst kurulları yetkili kurulları hem içeride hem dışarıda stratejik anlamda yapılan çalışmalarla çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bilim insanlarıyla seçim sonucu üzerinde değerlendirmeleri yapılıp bu değerlendirmeler önümüzdeki sürecin planlanmasına ışık tutacak bir şekilde yol gösteriyor" diye konuştu.

"Hiçbir hizmetin oluşturacağı algı, sosyal medya algısıyla mukayese edilmez"

31 Mart Seçimlerinin sonucundan memnun olmadıklarını ifade eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim beklediğimiz sonuç, bundan daha iyiydi. Milletimizin ama bu tensibine, bu değerlendirmesine bir talimat olarak aldık. Ama size samimi söyleyeyim, göreceksiniz önümüzdeki süreç içerisinde hem teşkilatlarımızda hem de süreç içerisinde kazandığımız belediyelerde o muhalefet partilerinin yaptıklarıyla mukayese edilmeyecek oranda başarı öyküleri yazılacak. Arkadaşlarımız gayretlerinin sonuçlarını orada bir bir, çok kısa bir süre içerisinde Allah'ın izniyle Türk milletine, şehirlerimizde bütün netliğiyle, bütün ayrıntılarıyla gösterecekler. Bundan hiç şüphemiz olmaz. Şimdiden 'ayranım ekşi' demeyen, 'yerim dar, onun için oynayamıyorum' diyen, mazeret üreten ve buldukları mazeretleri çeşitli şekilde, gerekçelerle işte hükümetin yeteri desteğini alamıyoruz. Borçlu belediyeye de devraldık falan filan gibi edebiyatlarla yapmaya niyetleri olmayan işleri yapmamak için gerekçeler arıyorlar. Arkadaşlar bizim hiçbirimizden duymamışsınızdır. Hiçbir AK Parti belediye hiçbir AK Parti belediye seçim kazandığı süreçte kendisinden öncekiyle kendisini asla mukayese etmemiş, kendi yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmış, yapamadıkları için de mazeret bulup bir başka birinin kabahatli görmemiştir. Ben yıllardır bu işi yaptım. Size samimi söylüyorum. Her defasında yapılamamış yapamadığımız işleri belediyelerde mutlaka kendi yaptığımız organizasyonlarda şöyle veya böyle tedarik edemediğimiz bir araya getiremediğimiz imkanların eksikliği dolayısıyla yapamadığımızı milletimize bütün netliğiyle ifade etmişizdir. Burada altını çizerek söylemek istediğim bir şey var, hiçbir hizmetin oluşturacağı algı, sosyal medya algısıyla mukayese edilmez unutmayın. ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde onlar hep sosyal medyayı kullanarak ve çeşitli algı mekanizmalarını kullanarak yaptıkları işleri cilalayıp, süsleyip, püsleyip önemli işler yapıyorlarmış gibi anlatacaklar. Yapamadıklarına da hep gerekçeler bulacaklar. ve böylece bir sosyal medya algısıyla birlikte önümüzdeki 5 seneyi geçirmeyi planlıyorlar. O 5 sene geçmez. Hiç öyle hayal etmesinler. Öyle bir şey mümkün değil. Ama biz yaptığımız hizmetlerle hiçbir şekilde sosyal medya algısıyla oluşmayacak kadar bir siyaset algısını Allah'ın izniyle hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilçe belediye ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.