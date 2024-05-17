AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonucundan ders çıkaracaklarını ve önümüzdeki süreci planlamaya gayret edeceklerini söyledi. - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonucundan ders çıkaracaklarını ve önümüzdeki süreci planlamaya gayret edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonucundan ders çıkaracaklarını ve önümüzdeki süreci planlamaya gayret edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Düzce İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve seçimden çıkarılması gereken dersleri alarak önümüzdeki süreci planlamaya çalışacaklarını belirtti. Yılmaz, teşkilat üyelerini tebrik ederek motive etmeyi ve gelecek dönem için çalışmalar yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

17.05.2024 18:53
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Seçim sonucundan almamız gereken dersi alıp, o dersin milletimizin bize bir talimatı, bir tavsiyesi olduğunu kabul edip, önümüzdeki süreci tedbirlerimizi alarak planlamaya gayret ediyoruz." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak illere ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretlerde teşkilat üyeleriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini aktaran Yılmaz, "Seçimi kazandığımız yerlerde arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Seçimde başarılı olmadığımız yerlerde de arkadaşlarımıza verdikleri uğraş, çaba ve gayretten ötürü 'Eline sağlık.' diyoruz. Onları motive edip, seçim sonucundan almamız gereken dersi alıp, o dersin milletimizin bize bir talimatı, bir tavsiyesi olduğunu kabul edip, önümüzdeki süreci tedbirlerimizi alarak planlamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yerel seçimlerde AK Parti olarak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Daha iyi bir sonuç alacağımıza, Türkiye genelinde çok daha fazla büyük şehirleri hatta il belediyesini kazanacağımıza dönük bir beklentimiz vardı ama çeşitli nedenler, çeşitli sosyolojik nedenler, çeşitli ekonomik nedenler, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış etkilerle oluşan siyasal atmosferin sebep olduğu durum..." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, kendilerini daha çok hırslandırdığını ve gelecek dönem için motive ettiğini belirten Yılmaz, "Arkadaşlarımızın önümüzdeki süreçteki gayretlerini teşvik etmeye, onları tebrik etmeye, onlara 'Kolay gelsin.' demeye geldim. Bu amaçla da bir dizi çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonucundan ders çıkaracaklarını ve önümüzdeki süreci planlamaya gayret edeceklerini söyledi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonucundan ders çıkaracaklarını ve önümüzdeki süreci planlamaya gayret edeceklerini söyledi. - Son Dakika
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