AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Ardahan'da Partilileriyle Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Ardahan'da Partilileriyle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Ardahan\'da Partilileriyle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ardahan'da partilileriyle buluşmasında, geleceği planlamak ve 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Yılmaz, Ardahan'da yapılan istişarelerin ardından önümüzdeki süreçlerin planlamalarının yapılacağını ve seçim sonuçlarının değerlendirileceğini söyledi.

21.07.2024 08:42
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ardahan'da partilileriyle buluşmasına ilişkin, "2028'e, 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Martta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, geleceği daha planlı yönetmek için istişarede bulunmak üzere Ardahan'da partililerle buluştuklarını söyledi.

Basın huzurunda AK Parti Ardahan ailesini içtenlikle selamladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün illerimizi kapsayan, 31 Mart seçimlerinden sonra, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dolaşıyorum. Ondan öncesi, seçimlerde, süreçlerde partimizin vermiş olduğu siyasal ve hizmet mücadelesini değerlendiriyoruz. Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım."

Gidilen her ildeki örgüt ile istişarelerde bulunduklarını anlatan Yılmaz, "Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028'e, 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Martta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet olur. Ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz. Önceki gün Ağrı'daydık, bugün Ardahan'dayız. Sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Ardahan'da Partilileriyle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Ardahan'da Partilileriyle Buluştu - Son Dakika
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