AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini lanetledi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesini lanetledi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

" Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'i protesto etmek için gösteriye katılan vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesini lanetliyorum. Sivil aktivist merhum Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de ve Filistin'de soykırım anlayışıyla insanlığın ayaklar altına alınması sadece bölgenin ve Müslümanların değil tüm dünyanın derdi olmalıdır. İsrail ve savaş kabinesinin, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmesine sessiz kalmak, işlenilen bu savaş ve insanlık suçlarına ortak olmaktır."

Sırakaya, "İsrail'in bu saldırganlığına karşı tüm ülkeleri, hükümetleri, uluslararası kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, tavır almaya, insanlığı bu vahşete alıştırmamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.