AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci: Şırnak\'ta AK Parti hizmet bayrağı dalgalanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "İnanıyorum ki, 31 Mart günü başta Şırnak olmak üzere, Şırnak'ın bütün ilçelerinde, beldelerinde AK Parti hizmet bayrağı dalgalanacak" dedi.
Zeybekçi, Şırnak Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente, ilçelere ve beldelere hayırlı olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade eden Zeybekci, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 2 gün boyunca Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman'da aday tanıtım toplantılarına katılacaklarını dile getirdi.
"Başkaları yönetmeye gelir, başkaları hükmetmeye gelir, başkaları idare etmeye gelir. Ama biz, hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz" diyen Zeybekçi şöyle konuştu:
"Hizmet yerimizi de, bu millete hizmet etmeyi de bir şeref olarak görüyoruz. 22-23 yıldan beri bu aziz millete hizmet ediyoruz. Buradan belediye başkan adaylarımıza, belediye başkanıma, il başkanıma, ilçe başkanlarıma, belde başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza söylüyorum. Dün söylenenlere takılmayın. Bu gün önemli. İnanıyorum ki, 31 Mart günü başta Şırnak olmak üzere, Şırnak'ın bütün ilçelerinde, beldelerinde AK Parti hizmet bayrağı dalgalanacak. Ben Şırnak'tan muhteşem haberler bekliyorum. Biz, hizmete geldik. İzmir'de öyle demiştim. Şırnak'ta da öyle diyorum. Hakkari'de de öyle diyeceğiz. Biz almaya değil, kendimizi vermeye geldik. Biz kendimizi Şırnak'a vermeye geldik AK Parti olarak. Biz kendimizi Hakkari'ye, Siirt'e, Batman'a kendimizi vermeye geldik."
AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Şırnak Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Yarka da birer konuşma yaptı.
Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden Beytüşşebap'ta Kamil Dürmüş, Cizre'de Ömer Yıldız, Güçlükonak'ta Bilal Aktuğ, İdil'de İkbalhan Haznedar, Silopi'de Nihat Mehmetoğlu ve Uludere'de Gürgin Ürek olduğu açıklandı.
Programa, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, partililer ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK
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