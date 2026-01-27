Kürşad Zorlu Halep'te İnsani Koridoru Değerlendirdi - Son Dakika
Kürşad Zorlu Halep'te İnsani Koridoru Değerlendirdi

27.01.2026 19:46  Güncelleme: 19:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve beraberindeki heyet, Suriye temasları kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve beraberindeki heyet, Suriye temasları kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti. Zorlu, Ayn el-Arab bölgesindeki insani koridorun işlediğini ve hiçbir sorun yaşanmadığını ifade ederek, "Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Suriye programı kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Halep Valisi Azzam el-Garib ve yetkililerle bir araya gelen heyet, kentte yürütülen çalışmalar ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zorlu, görüşmenin ardından gerçekleştirdiği açıklamada, Suriye'nin Halep kentinin medeniyetin buluştuğu ve kadim tarihin kesişim noktası olduğunu ve bu nedenle bölgenin kendileri için önem arz ettiğini vurgulayarak, "Bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Gaziantep'teki buluşmasından hemen önce Halep Valimizin davetlisi olarak şuan Halep'teyiz. Özellikle 8 Aralık tarihinden itibaren Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için gerçekten önemli sonuçlara imza atılıyor. Bu anlamda Suriye-Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemli bir noktası olarak Halep'i görüyoruz" dedi.

"Halep'in yeniden imarında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız"

Halep Valiliği ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Halep'in yeniden imarında belediyecilik anlamında önemli iş birliği konularının konuşulduğunu söyleyen Zorlu, "Valimizin yönetiminde, değerli belediye başkanı ve diğer heyetle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız. Bölgesel kalkınma ve bölgesel ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz. Bunun gerekli detaylarını az önce Valilik ve diğer yetkili kurumlarla da görüşüp müzakere etme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve kararlı duruş dünyada örnek gösterilen bir önemli irade olarak ortaya çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu iradenin, kararlı duruşun sadece bölge açısından değil bugün dünyada örnek gösterilen bir önemli irade olarak ortaya çıktığını belirten Zorlu, "Bizler iki dost ve komşu ülke olarak zor günlerde birlikteliğimizi sürdürdük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu irade, kararlı duruşun sadece bölge açısından değil bugün dünyada örnek gösterilen bir önemli irade olarak ortaya çıkmıştır. Bu tutarlı politikaların ne kadar haklı ve doğru olduğunu zaman hepimize göstermiştir. Suriye ve Türkiye'nin istikrarı daha iyi, güçlü bir iş birliği adımı atması noktasında el birliğiyle gayret sarf edeceğiz" dedi.

"Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı"

Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridorun sorunsuz bir şekilde işlediğini aktaran Zorlu, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'yi işaret ederek, "Özellikle terör örgütünün Suriye'den gönderilmesi ve buradaki varlığına ilişkin olarak da Vali ile istişare yapma fırsatı bulduk. Bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Ayn-el Arab bölgesindeki açılan insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bizzat kendilerinden burada öğrenmiş olduk. İnşallah yakın gelecekte bu istikrarın sağlanması anlamında daha güçlü adımların atılacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verimli görüşme gerçekleştirdik"

Halep'in yeniden inşası açısından önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Zorlu, "Tarihimizin belirtileri Halep'te olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla heyetimizle birlikte Halep'in yeniden inşası nasıl gerçekleşebilir, belediyecilik anlamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve belediyelerimiz nasıl katkı sağlayabilir, bu amaçla verimli görüşme gerçekleştirdik. Yavaş yavaş sonuçlarını da almaya başladık. Bu gerçekleştireceğimiz toplantımıza inşallah Halep Belediye Başkanı da katılacak. Bu başlangıç inşallah büyüyerek devam edecek. En önemlisi belediyecilik anlamında başta su kaynaklarının yönetimi olmak üzere bölgemizin birlikte kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi adına ortak bir komitenin oluşturulması fikri üzerinde mutabık kaldık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve merkez belediyemizin şu an buraya ciddi katkıları söz konusu. 5 çöp kamyonu, 750 konteyner, önümüzdeki ay inşallah buraya gelmiş olacak. Hep birlikte halklarımızın geleceği, iş birliği için çalışmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez"

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ilişkin açıklama yapan Zorlu, buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğini ve Terör örgütünün bütün provokasyonlarına rağmen Şara yönetiminin bu konudaki adımlarının ilerleyen günlerde sonuç vereceğini düşündüklerini ifade etti. Zorlu, Beşar Esad'ın hükümetinin devrildiği ve Esad'ın yurtdışına çıktığı 8 Aralık 2024 tarihine değinerek, "Tabii Suriye'nin bütünlüğü, birliği ve önümüzdeki süreçte yeniden inşası bizim için büyük önem taşıyor. Suriye yönetiminin 8 Aralık'tan sonra attığı önemli adımları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.

Zorlu, "Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Terör örgütünün bütün provokasyonlarına rağmen Şara yönetiminin bu konudaki adımlarının önümüzdeki günlerde sonuç vereceğini düşünüyoruz. Tabii provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ayn el-Arab bölgesinde insani koridor açıldı. Şu anda orada insanlar bu koridordan gelmeye başladılar. Güvenli bölgelere aktarılmaya başlanıyorlar. Dolayısıyla bizim baştan beri savunduğumuz terör örgütüyle bu ülkede yaşayan Kürt kardeşlerimiz birbirinden ayrıdır. Türkler, Kürtler, Araplar, Türkmenler bu bölgede yaşayan bütün topluluklar, Suriye'nin birer parçasıdır. Bu bakımdan bu anlayışın hayata geçiyor olması, önümüzdeki dönem için umut verici. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye'nin bütünlüğü için yeniden inşası ve imarı ve istikrarı için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz" diye konuştu. - HALEP

Kaynak: İHA

Dış Politika, Kürşad Zorlu, Güvenlik, Politika, AK Parti, Suriye, Son Dakika

