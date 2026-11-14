AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zorlu, paylaşımında Irak Türkleri için önemli ve memnuniyet verici bir gelişme yaşandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"15 üyenin katılımıyla bugün toplanan Kerkük Vilayet Meclisi Irak Türkmen Cephesi Kerkük il Başkanı Kahtan Vandavi'yi oy birliğiyle Kerkük Valisi seçmiştir. Böylece Türkmen bir soydaşımız, Muhammed Seman Ağaoğlu, Irak Hükümetine bakan olarak katılırken yine Cephe'den bir başka Türkmen temsilci Kerkük valisi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaKürşad ZorluAK PartiPolitikaSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
16:17
Malatya şehitlerine yürek yakan veda Eşinin iki kelimesi herkesi ağlattı
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin iki kelimesi herkesi ağlattı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:19:52. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android