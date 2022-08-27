AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da yaşam merkezi temel atma töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Erzincan Eğitim Kültür Vakfı (EKEV), Türkiye'nin en fazla üniversite öğrencisine burs veren vakfı. Türkiye'de bir numaradır, bununla gurur duyabiliriz. Bunu Erzincan ve Erzincanlılar başarmıştır." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ve EKEV desteği ile 13 Şubat Caddesi'nde projelendirilen ve geliriyle ildeki üniversite öğrencilerine burs imkanı verecek, yaklaşık 240 milyon lira maliyetindeki Yaşam Merkezi'nde çalışmaları inceledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Erzincan Yaşam Merkezi temel atma törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Erzincan'a bir değil, onlarca, yüzlerce eseri kazandırmanın mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Zafer Haftası dolayısıyla Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesinin düzenlediği şölen ve etkinlikler kapsamında, hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temelini atacağımız Erzincan Yaşam Merkezimiz toplam 20 bin 700 metrekarelik, yer altında 3, yer üstünde de 4 katı olan bina. Hemen yapımı devam eden Şehir Hastanesinin yanında olacak. Şehir Hastanemiz gelecek yıl yaz aylarında inşallah açılacak. Yetiştirebilirsek Yaşam Merkezi ile ikisinin açılışını yapacağız. Erzincan'a hayırlı uğurlu olsun."

"Üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir"

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin kurulduğundan bugüne her yıl geliştiğini ve 25 binin üzerinde öğrenciye ulaştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Üniversitemizle ilgili sloganımız, 'Anadolu'da bir dünya üniversitesi olmak.' Erzincan elbette bunu başarır. Çünkü üniversitemiz gelişirse şehrimiz gelişir, şehir gelişirse hemşehrilerimizin hedefleri, beklentileri karşılanır ve ülkemiz gelişir. Onun için yaşam merkezi Erzincan'ın eseri olacak. Burası hiçbir şahsın, kimsenin yeri değildir. Erzincan Yaşam Merkezine hiçbir şekilde bir kuruş devletten kaynak kullanılmayacak, tamamen Erzincan'a gönül veren, Erzincan sevdalısı EKEV ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. Yani 240 milyonluk bu yatırımı Erzincanlı hayırseverlerimiz, vakıflarımızın mütevelli heyetinde bulunan üyelerimiz, öncelikle Erzincanlı iş adamları tarafından karşılanacak."

Yıldırım, söz konusu merkeze cömertçe bağış yapan ve destek veren bütün hayırseverler ile Erzincan Valisi Mehmet Makas'a, Belediye Başkanı Bekir Aksun'a, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e, AK Parti Erzincan milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Yaşam merkezinden elde edilecek gelirle, üniversite okuyan öğrencilere ve akademisyenlere destek verileceğini vurgulayan Yıldırım, "Erzincan Yaşam Merkezi hayırlı ve güzel iş, Erzincan'ın geleceği için yapılması gereken iş. Burada emeği geçen birçok kardeşimiz var, üniversitemiz, üniversite rektörümüz ve çalışma arkadaşları ve EKEV Başkanı Sadık Ağca var. EKEV Türkiye'nin en fazla üniversite öğrencisine burs veren vakfı. Türkiye'de bir numaradır, bununla gurur duyabiliriz. Bunu Erzincan ve Erzincanlılar başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar ve okunan duanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler, butonlara basarak yaşam merkezinin temelini attı.

Törene, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından sanatçı Murat Kekilli, Zafer Şöleni kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.