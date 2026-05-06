AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

06.05.2026 02:30
"27 Nisan 'e-muhtıra'sı gibi hadiseler geçmişe dönük bir hesaplaşmanın değil, demokratik olgunlukla ders çıkarılması gereken tarihi eşiklerin başında gelmektedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27 Nisan 'e-muhtıra'sı gibi hadiseler geçmişe dönük bir hesaplaşmanın değil, demokratik olgunlukla ders çıkarılması gereken tarihi eşiklerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanın bazen unutmayı bir nimet olarak yaşayabileceğini, ancak söz konusu olanın milletin ortak hafızası ve devlet hayatının sürekliliği ise geçmişte yaşananların yalnızca bir hatıra değil, ibret vesikası ve tecrübe hazinesi olduğunu belirtti.

"Bu nedenle 27 Nisan 'e-muhtıra'sı gibi hadiseler geçmişe dönük bir hesaplaşmanın değil, demokratik olgunlukla ders çıkarılması gereken tarihi eşiklerin başında gelmektedir." ifadesini kullanan Elitaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde dün ile bugün arasında katettiği mesafenin, yalnızca kendi vatandaşları için değil, insanlık adına ortaya koyduğu hukuk, demokrasi ve temel haklar perspektifinin de somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Elitaş, "Millet iradesine parmak sallamaya kalkışan vesayet anlayışlarının, yine millet iradesi karşısında geri çekilmek zorunda kalması, Türkiye'nin yalnızca bilim, sanayi ve teknoloji alanında değil, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü alanında da güç kazandığının açık bir delilidir." ifadesine yer verdi.

Yakın siyasi tarihin, milli egemenliğe yönelik haksız, hukuksuz ve yetkisiz müdahalelerin geri püskürtülmesi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun kararlılıkla savunulması ve vesayet odaklarının millet duvarına çarpmasının, demokrasinin kurumsallaşması açısından son derece kıymetli olduğunu açıkça gösterdiğine işaret eden Elitaş, AK Parti iktidarları döneminde milletin adamlarının, milletten aldıkları emaneti her şart altında üstün tuttuğunu, milli egemenliği esas alarak sivil iradeyi temel referans kabul ettiğini, en zorlu dönemlerde dahi muhtıralara, darbe teşebbüslerine ve vesayet girişimlerine boyun eğmeden, hukukun evrenselliğini ve temel hak ve özgürlükleri toplum barışının vazgeçilmez teminatı olarak savunduğunu kaydetti.

"27 Nisan 'e-muhtıra'sı, millet iradesinin vesayet karşısındaki direncinin tarihi bir göstergesi"

Elitaş, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada 'Yeni Türkiye'nin inşası sürerken, kurumların kendi hukuki sınırları içinde hareket etmesi, hukuk dışı müdahale girişimlerine fırsat verilmemesi ve egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağının kararlılıkla ortaya konulması, toplumsal huzurun güçlenmesine önemli katkı sağlamıştır. Vesayet odaklarına hiçbir şart ve zeminde prim verilmemesine dair ortaya konulan bu güçlü sivil irade, demokrasimizi daha da sağlamlaştırmıştır. Bu süreçte milletin adamı Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtıra ve vesayet girişimleri karşısında sergilediği tavizsiz, net ve kararlı duruş, demokratik siyasetin en kritik eşiklerinden birini temsil etmektedir. Bedeli ne olursa olsun millet iradesinden yana saf tutan bu devlet adamlığı antidemokratik heveslerin kursaklarda kalmasına vesile olmuş, Türkiye'yi uluslararası alanda itibarı artan güçlü bir ülke konumuna taşımıştır."

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, kesintisiz AK Parti iktidarları döneminde, millet iradesine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı nasıl bir demokrasi refleksi gösterileceğinin açık biçimde ortaya konduğunu, bu kararlılığın siyasi tarihe güçlü bir not olarak düşüldüğünü belirtti.

Bu vesileyle, milli egemenliğin korunması adına ortaya konulan bu dirayetli duruş dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha millet adına şükranlarını sunan Elitaş, "27 Nisan 'e-muhtıra'sı, bugün geriye dönüp bakıldığında yalnızca bir müdahale girişimi değil, millet iradesinin vesayet karşısındaki direncinin ve demokratik olgunluğunun tarihi bir göstergesi olarak hafızalardaki yerini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

