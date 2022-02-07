AK Parti'li Kurtulmuş'tan '7 Şubat' paylaşımı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'MİT kumpası' olarak bilinen 7 Şubat'a ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Unutmadık! Çünkü unutulan hıyanet tekrarlanır. Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşümüzün önünü kesmek isteyenlerin ilk hamlelerinden biri 7 Şubat günü MİT operasyonu olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ülkemize ve milli birliğimize yapılan kalkışma bertaraf edilmişti. Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi Kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler. Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı için hedefimiz; yeniden Güçlü ve Büyük Türkiye'yi kurmaktır. AK Parti olarak milletimiz için durmadan çalışmaya devam edecek ve asla hiçbir vesayet odağına boyun eğmeyeceğiz" dedi.