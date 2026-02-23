AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri\'de iftar programına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "20 yılda devlet 16 bin konut yapabilirken 2,5 yılda asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hak sahibi olan insanlarımıza 455 bin 300 konutu teslim ettik." dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti olarak her daim sanayicinin yanında olduklarını, onların işlerini kolaylaştırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Kendisinin de sanayici olduğunu ve AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de sanayinin gelişimini hem sanayici hem de siyasi olarak yakından gözlemlediğini belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Sanayici için en önemli üretim unsuru enerji. Yenilenebilir enerji güneş ve rüzgar Türkiye'de 1990'lardan beri konuşulur. 2002'den itibaren yasal düzenlemesi gündeme getirilir. 2007'de yasal düzenlemesi hayata geçirilir. Ancak 2013 yılında güneş enerjisiyle ilgili ilk yatırımlar atılmaya başlar. 2013 yılında 3-5 megavatlık güneş paneli varken bugün 30 bin megavatlık güneş paneline ulaşmış bir Türkiye var. Yenilenebilir enerjinin önündeki engelleri kaldırarak bu işi yapma imkanı bulduk."

Elitaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her alanda hayal edilemeyecek bir gelişime imza attığını ifade etti.

Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne önemli bir ufuk koyduğunu anlatan Elitaş, "Öylesine büyük gelişmeler oldu ki 90'lı yıllarda bize sorarlardı '2000'lerde Kayseri'yi nasıl hayal ediyorsunuz?' diye. O gün '2026 yılındaki Türkiye'yi Kayseri'yi' tarif et deselerdi siyasetin içerisinde biri olarak ben ancak 2010 yılındaki Türkiye'yi tarif edebilirdim. 2026'yı hiçbirimiz görmedik, tahayyül edemedik ama öyle bir lider geldi ki 'TOKİ 500 bin konut yapacak' dedi inanmadık." dedi.

TOKİ'nin 20 yılda 16 bin konut yapabildiğini ancak Erdoğan'ın öncülüğünde bu rakamın yüz binleri geçtiğini dile getiren Elitaş, şöyle devam etti:

"TOKİ 1984 yılında kuruldu ilk projesi Kayseri'de olmak üzere toplam 9 bin 600 konut yapıldı. Türkiye'de 2004 yılına kadar TOKİ tarafından yapılmış 16 bin konut vardı. Yani 20 yılda 16 bin konut yapan TOKİ 2004'ten 2026 yılına kadar 22 yılda 1 milyon 750 bin toplu konutu yapmış vatandaşına teslim etmiştir. 20 yılda devlet 16 bin konut yapabilirken 2,5 yılda asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hak sahibi olan insanlarımıza 455 bin 300 konutu teslim ettik. Saatte 23, günde 552 konutun yapıldığı bir sistemi kurup getirebilmek yüreğinde aşk olan insanlarla mümkündür. Millete hizmet sevdası taşımayan insanlar bu işleri yapamaz."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve il protokolü katıldı.