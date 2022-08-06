AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması

06.08.2022 13:17
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir."

YORUMLAR
500
İsrail Savunma Bakanı Gantz, 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi İsrail Savunma Bakanı Gantz, 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi İran'dan İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına kınama İran'dan İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına kınama
Kaynak: AA

AK Parti, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement