AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek - Son Dakika
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AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek

29.09.2022 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekonomi üzerindeki değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünya ekonomi tarihinin en önemli süreçlerinden olduğunu, insanoğlunun geçen yüz yıllarda yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

"7,5 SEVİYESİNDE BÜYÜME ORTALAMASINA ULAŞILACAK"

Türkiye'nin de pandeminin başından itibaren çok hassas, çok dengeli bir süreci yürüttüğünü dile getiren Kurtulmuş, üretim kabiliyetini artıran, fabrikalarını çalışır vaziyette tutan ülkelerin bu süreçlerden başarılı bir şekilde çıkacağını belirtti. Kurtulmuş, "Gelinen noktada Türkiye, güçlü bir şekilde üreten, ihracatını sürdüren ülke olmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki 2022'de yüzde 7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı. Kurtulmuş, istihdamın, pandemi öncesindeki dönemi aştığına da işaret ederek, "Bu önemli bir gelişmedir. Sonuçta bu süreci dengeli götürmemiz lazım. Maliye politikasının bize verdiği bütün imkanları kullanarak vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için de devletin, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi lazım." dedi.

"DOLARIN DEĞER KAZANMASI DIŞSAL FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI"

"Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu, dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz." dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE HERKESİ TATMİN EDECEK BİR RAKAM AÇIKLANACAK"

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu. "Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek - Son Dakika
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