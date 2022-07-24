AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Havza ilçesinde su arıtma tesisinin açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun'un Havza ilçesinde, su arıtma tesisinin açılışına katıldı.

Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın adının verildiği tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisin temelinin 6 ay önce atıldığını belirtti.

Temel atma töreninin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımı ile gerçekleştirildiğini söyleyen Yıldırım, sağlık problemlerinden dolayı açılışa katılamayan Mustafa Demir'in aralarında olmasını istediklerini ve onun adına açılışa katıldığını dile getirerek, "Kendisi bir tedavi görmekte. Mustafa Demir de bu tesisin bir an önce açılmasını arzu ettiğini bize ifade etti. Biz onun namına bunu gerçekleştiriyoruz, kendisine de Rabb'imden hayırlı acil şifalar diliyoruz." dedi.

Bu toprakların kolay vatan olmadığına ve 100 yıl önce bu toprakların işgal edilmeye kalkışıldığına işaret eden Yıldırım, işgalcilere karşı Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin dalga dalga Havza'ya, Erzurum'a, Sivas'a ülkenin dört bir yanına yayıldığını hatırlattı.

Yılların geçtiğini ama tehditlerin bitmediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kırk yıldır bölücü teröre karşı mücadele veriyoruz. Daha 6 yıl önce FETÖ'cü terör örgütü, bayrağımızı indirmek istedi, ezanımızı dindirmek istedi. Ona da bu asil millet, sizler izin vermediniz. Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanları doldurdunuz, terör örgütüne hak ettiği cezayı verdiniz. O gece can verdik ama bayrağımızı indirtmedik. O gece halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimindeki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kemal Sayar kardeşimizin ismi burada yaşayacak, Rabb'im onların şehadetine, onların makamına bizleri de vasıl eylesin."

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden, bölgedeki 43 mahallenin istifade edeceğini bildiren Yıldırım, "İnsanı yaşatmak böyle bir şey. İnsanı yaşatmak demek insanlarımızın ihtiyacına kulak kabartmak, kulak arkası etmemek demek. Biz de 20 yıldır böyle yapıyoruz. Bütün bu yoksunlukları sona erdirmek için 20 yıldır aralıksız Cumhurbaşkanımızın, liderimizin önderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız insanımızın yüzünü güldürmek. Gurbetten memlekete gelirken sağ salim gidip gelmenizi sağlamak. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ama işimiz bitti mi ? Bitmedi. Çünkü ihtiyaçların biri görülür başka ihtiyaçlar gelir. İnsan yaşadığı müddetçe mutlaka ihtiyaçları olacaktır. Allah sizden razı olsun, Tesisimiz hayırlı olsun. Türkiye'yi tesislerin açılışında, yeni güzellikleri birlikte karşılamada Rabb'im bizleri buluştursun." diye konuştu.

İlçede buğday hasadına da katılan Yıldırım, biçerdöver kullandı. Yıldırım, daha sonra Kavak Belediyesi Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne ve Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri'nin açılış programlarına da katıldı.

Yıldırım'a programlarda, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri ve partililer ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak eşlik etti.