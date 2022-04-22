AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti

22.04.2022 00:58
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde dünya üçüncüsü olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti. Ziyarette özel sporcularla sohbet eden Yıldırım, günün anısına sporcularla fotoğraf çektirdi.

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Down Sendromlular, Binali Yıldırım, AK Parti, Futsal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım özel sporcuları kabul etti - Son Dakika
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