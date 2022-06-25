AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

25.06.2022 14:29
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak görev aldıklarını, kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktıklarını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak görev aldıklarını, kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktıklarını kaydetti.

Keşir, Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı"nda, Ege Bölgesi'ndeki illerin ilçe başkanlarıyla önümüzdeki bir yılın stratejisini konuşacaklarını dile getirdi.

Geçen 20 yılı kadınlarla inşa ettiklerini aktaran Keşir, "Bugün AK Parti'nin başarısından bahsediyorsak, burada bulunan 130 ilçe başkanımızın ve onlardan önce bu görevi yapan kardeşlerimizin alın teri ile emeği vardır. 2001'de 'kadın, erkek büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz' diye yola çıktık. Özellikle o günün Türkiye'sinde kadınlar, ne yazık ki demokratikleşme ve eğitime erişim başta olmak üzere çok sayıda haklarını kullanamadılar. Teşkilatın kuruluşunda görev yapan kadınlar, bu yola milletvekilliği hayali kurarak başlamadılar. Biz bu yolun emekçisi olarak çıktık." diye konuştu.

Keşir, kendi kuşaklarının çektiği sıkıntıları, zahmetleri ayrımcılığı çocukları ve kendilerinden sonraki kuşaklar yaşamasın diye yola çıktıklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme diyerek genç muhafazakar kadınlara" seslendiğini söyleyen Keşir, şöyle konuştu:

"Çünkü yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok. O kuşağın kadınları ve mağdurları bizleriz. Biz, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak burada görev aldık. Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle, yoksullukla ve töre cinayetleriyle nasıl mücadele edeceğimizi tek tek topluma açıkladık. AK Parti bir kadın hareketidir."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de teşkilatçılığın önemini çok iyi bildiğini, kadınların AK Parti'de çok büyük görevler üstlendiğini dile getirdi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.

Toplantıya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ege Bölgesi'ndeki illerin AK Parti kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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