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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den yeni yıl mesajı Açıklaması

30.12.2021 11:22
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den yeni yıl mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "2023'e giden bu süreçte kadınların emeği, ülkemizin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kalkınmasında lokomotif olacaktır.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "2023'e giden bu süreçte kadınların emeği, ülkemizin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kalkınmasında lokomotif olacaktır." ifadesini kullandı.

Keşir, yayımladığı yeni yıl mesajında, sevinç ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken millet olarak yeni bir yıla başlamanın umut ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Keşir, tüm çabalarını ülkenin kalkınmasına, demokrasisinin güçlenmesine ve her alanda başarılara imza atmasına harcadıklarını aktardı.

Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, genç nüfusu, geçmişten gelen köklü birikimi ve zengin kaynaklarıyla dünyanın ileri gelen ülkeleri arasında olduğuna dikkati çeken Keşir, şunları kaydetti:

"Partimizin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin önünde yeni ufuklar açan hükümetimiz, demokrasimizi kökleştirmek, özgürlüklerimizi artırmak, ülkemizi muasır medeniyet hedefine ulaştırmak ve beşeri sermayemizi güçlendirerek büyük Türkiye idealimize ulaşmak için yıllardır çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına, büyük ve güçlü Türkiye idealimize tarihimizden aldığımız ilham ve güçle ilk günkü kararlılığımızla ilerliyoruz. Bu süreçte, sağlıktan ulaşıma, ticaretten sanayiye, spordan sanata her alanda güçlenmeye devam edip milletimizin beklentilerini karşılamayı sürdüreceğiz. 2023'e giden bu süreçte kadınların emeği, ülkemizin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kalkınmasında lokomotif olacaktır."

Keşir, 2022 yılının Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanda gelişmeye devam edeceği, yeni başarılara imza atacağı, dünya üzerinde olumlu izler bırakacağı bir yıl olacağına yürekten inandığını ifade etti.

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Yeni Yıl, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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