AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Türkiye Yüzyılında Kadın ve Yönetişim Toplantısı Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla gerçekleşen Türkiye Yüzyılında Kadın ve Yönetişim' toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşlarının AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın hazırladığı projelere katkılarını değerlendirmek adına 'Türkiye Yüzyılında Kadın ve Yönetişim' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı çerçevesinde kadınların toplumdaki konumunun desteklenmesi ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kadınlar üzerindeki etkisi konuları ele alındı.
Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sivil toplum kuruluşlarıyla daha tematik toplantılarda bir araya gelmek istediklerini belirtti. Daha çok kadın çalışanların yer aldığı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Keşir, "Bugünkü başlığımızın adını 'Türkiye Yüzyılında Kadın ve Yönetişim' olarak seçtik. Bunu neden seçtiğimize bakarsak, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, sendikaların katılımcı demokrasilerdeki iş birliklerini son derece önemsiyoruz. 22 yıllık iktidarımız boyunca da bu anlamda çok sık işbirlikleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Keşir, daha önceki dönemlerde bu sivil toplum örgütleriyle birçok işbirliği yapıldığına dikkati çekerek, gelecek dönemler için de bu işbirliklerini son derece önemsediklerini aktardı.
"Siyaset yerelde başlar"
Keşir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatarak, "Kadınların yönetimde olması ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin de iş birliklerini önemsiyoruz. Kadın kolları olarak sürekli kullandığımız bir sloganımız var; siyaset yerelde başlar. Sokağına, mahallesine, ilçesine hizmet götürmek, ya da oradaki beklenti ve ihtiyaçların yerel yönetimler iş birliğiyle karşılanmasına değer veriyoruz. Bir seçim geçirdik, önümüzdeki 5 yıl merkezi hükümet programı belli. Bununla birlikte bir seçime daha yaklaşıyoruz. Bu çerçevede belediye başkan adaylarımızı da açıklıyoruz. Fakat bundan sonraki süreçte sokak, mahalle ve ilçe bazlı yönetime nasıl iştirak edebiliriz, sivil toplum kuruluşlarıyla bu işbirliğini nasıl sağlarız, yönetimdeki ortaklığı nasıl bir araya getirebiliriz; bunları istişare edeceğiz bugün" değerlendirmesinde bulundu.
Çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım sağladığı toplantıda, yapılan istişareler sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler, topluma katkıda bulunması amacıyla yönetim kadrolarıyla paylaşılacağı belirtildi. Toplantı, Keşir'in konuşması ardından sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak üzere basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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