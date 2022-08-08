AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar - Son Dakika
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AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar

08.08.2022 20:45

Katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Bu ülkede insanlar Kürtçe müzik dinledikleri için zindanlara atıldı" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, TV42 ekranlarında yayınlanan Kulis programına konuk oldu. Yaman, gazeteci Nurullah Yılmaz tarafından sorulan, "Kürt denilince sanki hepsi HDP ile anılıyormuş gibi bir algı var, nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

"AK PARTİ ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"

AK Parti döneminde olumlu anlamda birçok değişiklik olduğunu belirten Yaman, ilk başta sözlerine Kürtçe başlayarak, "Daha önce olsa bir ulusal kanalda Kürtçe konuşan kişiyi çıkışta gözaltına alırlardı. Türkiye'de sadece Kürtçe değil Boşnakça da konuşmak yasaktı. AK Parti bunları değiştirdi" dedi.

"DÜNÜN TÜRKİYESİ'NDE KÜRTÇE KONUŞMAK YASAKTI"

Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu dünyanın en hoşgörülü yeridir. Güller diyarıdır. Ama dünün Türkiyesi'nde Kürtçe konuşmak yasaktı. Boşnakça konuşmak yasaktı. Bu dilleri konuştukları için, Kürtçe müzik dinledikleri için insanları zindanlara attılar."

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Cemil Yaman, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar - Son Dakika
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