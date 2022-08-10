Sandıkçı: "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" - Son Dakika
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Sandıkçı: "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz"

10.08.2022 14:55
Sandıkçı: "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçede devam eden yatırımları inceledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçede devam eden yatırımları inceledi. Sandıkçı, "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Devgeriş Mahallesi'nde devam eden yol açma çalışmalarını inceledi. İlçedeki yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Sandıkçı, "İlçemizde ham yol açma çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde tüm sokaklarında ihtiyaç duyulan yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni yollarla ulaşım ağımızı güçlendiriyoruz. Yeni açtığımız yollarımızın bağlantı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların taleplerini dinlediler

Milletvekili Yılmaz ve Başkan Sandıkçı ilçede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Yeniköy ve Başkonak Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların her ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını ifade eden Sandıkçı, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelerek onların ihtiyaç ve taleplerini dinliyoruz. Bütün çalışmalarımızı insan ve hizmet odaklı bir anlayışla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli bir hizmet sunmak ve mahallelerimizin refah seviyesini yükseltmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın her ihtiyaçlarında yanındayız" diye konuştu.

Muhtarlarla buluştular

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi. Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları muhtarlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Sandıkçı, "Mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı muhtarlarımızla koordineli ve düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, el ele vererek ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, İbrahim Sandıkçı, Milletvekili, Canik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz' - Son Dakika

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