AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "AK Parti olarak İzmir Büyükşehir'de ilk kez üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun anlamını ve ağırlığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Cemil Tugay'ın AK Parti ailesine katılımının İzmir için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

"Demokrat İzmir için yepyeni bir başlangıç" diyen İnan, "İzmir'in makus talihini değiştirecek, şehrimizin geleceğine yön verecek büyük bir adımı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde attık, hayırlı olsun. AK Parti olarak İzmir Büyükşehir'de ilk kez üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun anlamını ve ağırlığını biliyoruz. Şimdi İzmir vakti."