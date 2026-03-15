AK Parti Genel Sekreteri İnan: Oyu Manisa'dan alıyorsun, ama sadakatin Silivri'deki rüşvetçilere
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Oyu Manisa'dan alıyorsun, ama sadakatin Silivri'deki rüşvetçilere

15.03.2026 21:51
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Vefa İftarı" programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İnan konuşmasında özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak Manisa siyaseti üzerinden sert mesajlar verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı "programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2011'den beri tek kalem icraatının olmadığını belirterek birtakım eleştirilerde bulundu.

"MANİSALIYIM DİYE DOLAŞIYORSUN AMA MANİSA'YA NE FAYDAN OLMUŞ DİYE SORMAK LAZIM"

İnan, konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı: "Özgür Özel de Manisalı. Ama böyle Manisalılık olur mu? 2011'den beri Manisa milletvekilisin. 15 yıldır bu şehir seni Meclis'e gönderiyor. Şimdi de genel başkansın. Manisalıyım diye dolaşıyorsun ama Manisa'ya ne faydan olmuş diye sormak lazım."

Bir siyasetçinin doğup büyüdüğü şehre karşı vefa borcu bulunduğunu ifade eden İnan, Manisalıların kendi şehirlerinin sorunlarıyla ilgilenen temsilciler görmek istediğini söyledi.

"AKLI MANİSA'DA DEĞİL, SİLİVRİ'DE"

İnan, konuşmasında CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, Özgür Özel'in Manisa'nın sorunlarıyla ilgilenmek yerine başka gündemlerin peşinde olduğunu savundu.

İnan şu ifadeleri kullandı: "Manisalıyım diye geziyorsun ama Manisalı hemşehrilerimiz 'Özgür Özel gerçekten Manisalıdır' diyebiliyor mu bir bak bakalım. Silivri diktatörlüğü tarafından rehin alınmış chp genel başkanı Özgür Özel de Manisalı. Manisalı ama böyle Manisalı mı olur? Aklın Manisa'da değil, aklın Türkiye'de de değil. Aklın fikrin yolsuzlukları savunmakta. Gözün Silivri'de ama Manisa gözünün önünde. Oyu ve desteği Manisa'dan alıyor. Ama kendisinin sunduğu sadakat, Manisa'ya, Manisalı hemşerilerimize değil. Kendisinin sunduğu sadakat Silivri'deki hırsızlara, Silivri'deki rüşvetçilere, Silivri'deki irtikapcılara""

Manisa'nın sorunlarını görmezden gelen bir siyasetin kabul edilemeyeceğini dile getiren İnan, AK Parti kadrolarının Manisa'da vatandaşlarla birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.

"CHP İÇİNDE SİLİVRİ DİKTATÖRLÜĞÜ KURULMUŞTUR"

İnan konuşmasında CHP içindeki siyasi tartışmalara da değinerek parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

CHP'de bir "Silivri diktatörlüğü" oluştuğunu iddia eden İnan, parti yönetiminin baskı altında olduğunu savundu: "Açıkça söylüyorum; CHP içinde bir Silivri diktatörlüğü kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel'i rehin almıştır."

İnan, CHP'ye gönül veren vatandaşlara da çağrıda bulunarak Türkiye'nin hizmet siyasetine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Program, teşkilat mensuplarıyla yapılan sohbet ve iftarın ardından sona erdi.

Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Turgutlu, AK Parti, Silivri, Siyaset, Gündem, Manisa, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
