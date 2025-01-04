AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti 23 yıl önce milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından, şuurundan süzülerek kurulmuş bir partidir.

04.01.2025 16:48
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti 23 yıl önce milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından, şuurundan süzülerek kurulmuş bir partidir." dedi.

Şahin, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatlarla, belediye başkanlarıyla, meclis üyeleri ve milletvekilleriyle Samsun'a hizmet etmeye ve büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Samsun'un AK Parti'nin kalesi olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız bir kez daha Samsunlularla buluşacak. Hep birlikte tarihe şahitlik ediyoruz. Ülkemiz içerisinde, bölgemizde ve dünyada çok önemli hadiseler yaşanıyor. Ne mutlu bize, Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Ayasofya'ya vurulan kilitleri nasıl kırdıysa, bugün Şam'daki Emevi Camisi nasıl vesayetten kurtulduysa, yarın da Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacak Allah'ın izniyle. Bunun için çok çalışacağız, gece gündüz demeden çalışacağız, uzak yakın demeden çalışacağız, hep birlikte büyük Türkiye için çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi olacağız, bir zincirin halkaları gibi olacağız. Omuz omuza vereceğiz, yürek yüreğe vereceğiz, hep birlikte ay-yıldızlı al bayrağımızın altında birbirimize kenetleneceğiz."

Türkiye ve Samsun'u büyütmeye ve kalkındırmaya devam edeceklerini anlatan Şahin, "Ülkemizin yönetimini devraldığımız noktadan bugün bambaşka noktaya getirmiş durumdayız ancak çalıştıkça daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Gayret ettikçe daha çok gayret etmemiz gerektiğini görüyoruz. Onun için inançla, gayretle, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti 23 yıl önce milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından, şuurundan süzülerek kurulmuş bir partidir. AK Parti, haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almayı kendine ilke edinmiş bir partidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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