AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrailli futbolcunun hareketini kınadı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şimdi utanmadan zulmü katliamları kutsayan nefret söylemiyle kötülük davranışı ortaya koyan futbolcuya hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır" dedi.

Güler, AK Parti Yönetim Salonu'nda açıklama yaptı. Güler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na vereceklerini belirterek, kanun teklifinin on maddeden oluştuğu ifade etti. Güler, "İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek, istihdamı korumalarını ve arttırmalarını desteklemek amacıyla 2016-2023 yılı sonuna kadar işverene destek sağlamıştık. Düzenleme ile 5510 sayılı kanuna geçici madde eklenerek 2024 yılı Ocak- Aralık döneminde istihdamı desteklemek, iş gücü maliyetlerini azaltmak için finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere ödeyecekleri sigortadan mahsup edilmek üzere günlük 23.33 TL toplam 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bugüne uygulanan yüzde 55 kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulanmasının 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına ve 31.12.2026 tarihine kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Antalyasporun İsrailli futbolcusunu kınadıklarını ve hareketini reddettiklerini söyleyen Güler, "Avrupa'da ifade özgürlüğü var diyen ülkelerde İsrail'in zulmünü kınayan top koşturan futbolculara karşı hem kadro dışı hem para cezası hem de sözleşmesinin feshedilmesi tehdidi ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şimdi utanmadan zulmü katliamları kutsayan nefret söylemiyle kötülük davranışı ortaya koyan futbolcuya hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır" dedi. - ANKARA