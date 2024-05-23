AK Parti Grup Başkanı Güler'den TSK kanun teklifi açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler'den TSK kanun teklifi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, teklifin içeriğini açıkladı. Güler, teklifin Milli Savunma Bakanlığındaki uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşmenin fesih edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların düzenlenmesini içerdiğini söyledi. Ayrıca teklifte askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesi, seferberlik tatbikatına katılan yedek personele ödeme yapılması gibi düzenlemeler de yer alıyor.

23.05.2024 20:15
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AK Parti Grup Başkanı Güler'den "TSK kanun teklifi" açıklaması

"Teklifimiz ile Milli Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş er ve sözleşmeli erbaş erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşmenin fesih edenlere ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içermektedir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifimizle Milli Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşmenin fesih edenlere ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içermektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekilleriyle birlikte AK Parti Grubunda açıklama yaptı. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, teklifin 60 madde olduğunu ifade etti. Güler, "Teklifimiz ile Milli Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşmenin fesih edilenlere ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların neler olduğunun kanunla düzenlenmesini içermektedir. Askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslarıyla, adaylarda aranacak niteliklerin kanunda belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam, disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumlarında anılan cezaların mahkemelerce denetlenmesinin yolu açılmaktadır. Diğer yandan riskli ve güç şartlarda görev yapan amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenen aylıklarla ilgili de yeni düzenlemeler getirilmektedir. Ayrıca 221 sayılı amir hükmü şahısları veya müesseseleri tarafından fiilen amme hizmetlerine tahsis edilmiş bulunan gayrimenkul hakkında kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerle oluşan boşluğunda yeniden düzenlemeyle beraber doldurulması hedeflenmektedir. Diğer yandan Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde, son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması öngörülüyor. Seferberlik tatbikatıyla ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren kendi namına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususları da bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Teklifimizle Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda vermiş olduğu iptal kararları kapsamında bu maddelerin düzenlenmesi ve muhtemel bundan sonra da herhangi bir iptalle karşılaşmaması için de bu kanunlarımız yeniden detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Yüksek Asgari Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personelin emekli aylığı bağlanması da yeniden düzenlenmiş ve teklif haline getirilmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığımızın teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında uyum düzenlemeleri de bu kanun teklifimizde yer almaktadır" dedi.

Güler, televizyon programlarına çıkan emekli askerlere yönelik düzenleme olup olmadığına ilişkin, "Hiyerarşik disiplin içerisinde bu tür programlar öncesinde zaten mevzuatta var. Bir ilgili komutanlığına bilgi verilmesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. Yani bilgi verilmesi hususu burada düzenleniyor. Tabii izin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Güler'den TSK kanun teklifi açıklaması - Son Dakika

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