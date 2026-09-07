AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri\'nde adli yıl açılışına katıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.

Güler, Suşehri Adliye Sarayı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerine teşekkür eden Güler, "Ayrıca eski cezaevi yerinde bulunan 4 bin 500 metrekare alana yeni bir adalet sarayının yapılması konusunda Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile yaptığım telefon görüşmesinde sözünü almış olmaktayız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Vali Yılmaz Şimşek de yargının önemini vurgulayarak, "Sizler verdiğiniz her kararda, yürüttüğünüz her soruşturmada ve savunduğunuz her hakta yalnızca hukukun gereğini yerine getirmiyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet kurumuna ve devletimize duyduğu güvenin güçlenmesine de katkı sağlıyorsunuz. Bu ağır ve onurlu vazifeyi yerine getirirken ortaya koyduğunuz fedakarlığı, özveriyi ve gayreti takdirle karşılıyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu ise Suşehri'nin ağır ceza bakımından komşu il Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı olduğunu, bu eksikliği gidermek amacıyla ilçeye Ağır Ceza Mahkemesi kurulduğunu belirtti.

Programa, il protokolü, milletvekilleri ve adliye personeli katıldı.