AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri'nde adli yıl açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri'nde adli yıl açılışına katıldı

AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri\'nde adli yıl açılışına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Güler, eski cezaevi alanına yeni adalet sarayı yapılması için Adalet Bakanı'ndan söz aldığını duyurdu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.

Güler, Suşehri Adliye Sarayı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerine teşekkür eden Güler, "Ayrıca eski cezaevi yerinde bulunan 4 bin 500 metrekare alana yeni bir adalet sarayının yapılması konusunda Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile yaptığım telefon görüşmesinde sözünü almış olmaktayız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Vali Yılmaz Şimşek de yargının önemini vurgulayarak, "Sizler verdiğiniz her kararda, yürüttüğünüz her soruşturmada ve savunduğunuz her hakta yalnızca hukukun gereğini yerine getirmiyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet kurumuna ve devletimize duyduğu güvenin güçlenmesine de katkı sağlıyorsunuz. Bu ağır ve onurlu vazifeyi yerine getirirken ortaya koyduğunuz fedakarlığı, özveriyi ve gayreti takdirle karşılıyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu ise Suşehri'nin ağır ceza bakımından komşu il Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı olduğunu, bu eksikliği gidermek amacıyla ilçeye Ağır Ceza Mahkemesi kurulduğunu belirtti.

Programa, il protokolü, milletvekilleri ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Cezaevi, Suşehri, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri'nde adli yıl açılışına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:40:20. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Güler, Suşehri'nde adli yıl açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement