AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te bayramlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep il başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Törende protokol üyeleri, çocuklara oyuncak dağıttı.

09.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.

Programda katılımcılarla sohbet eden protokol üyeleri, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman Belediyesi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    12:36 Adıyaman Belediyesi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    Adıyaman Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Tutdere, yeni meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak yeni dönemin Adıyaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.

  • Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır
    12:32 Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değindi. Bahçeli, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için çok sert ifadeler kullanarak mazbatanın verilmesini skandal olarak nitelendirdi ve Türk milletinin teröre karşı duracağını vurguladı.

  • Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
    12:30 Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

    Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, mutluluk ve kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini paylaştı.

  • Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi
    12:25 Besni Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Reşit Alkan seçildi

    Besni Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde AK Parti adayı Reşit Alkan, CHP'nin adayı Vakkas Acar'ı 37 oy farkla geride bırakarak kazandı. CHP'nin itirazlarına rağmen sonuç değişmedi ve Reşit Alkan mazbatasını alarak göreve başladı. Alkan, göreve başlamasının ardından depremde hayatını kaybeden şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.

  • Gemlik'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı
    12:22 Gemlik'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.


12:32 Bahçeli: Van’da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır Bahçeli: Van'da mazbata verilmesi baştan ayağa skandaldır
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:03 Dolar, euro ve altında son durum Dolar, euro ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:37:51. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement