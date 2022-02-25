AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması... - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması...

25.02.2022 13:27

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoruz" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması...
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması...
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması...

YORUMLAR
500
AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması... - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
13:13 Yüzündeki kan, alnındaki bandaj ile Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Olena Kurilo: Asla Putin'e boyun eğmeyeceğim!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement