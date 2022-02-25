AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bir an evvel diplomasiye dönülerek bölgenin huzur ve sükununun, emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini, bu manada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı da her zaman ifade ettik, ediyoruz"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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