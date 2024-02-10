AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye'nin daha güçlü olması lazım - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye'nin daha güçlü olması lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye\'nin daha güçlü olması lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin 'Ardahan Aday Tanıtım Toplantısı'nda, birlikte hareket etmenin sonucunda Ardahan ve Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, dünyanın bir köşesinde mazlumun gözyaşı akıyorsa, bir yetimin kanı dökülüyorsa, bir zulüm söz konusu ise bu coğrafyanın sesinin yer yüzüne yükseldiğini belirtti.

10.02.2024 15:09
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyanın bir köşesinde mazlumun gözyaşı akıyorsa, bir yetimin kanı dökülüyorsa, bir zulüm söz konusu ise bu coğrafyanın sesi yeryüzüne yükseliyor. O nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması lazım." dedi.

Yenişehirlioğlu, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin "Ardahan Aday Tanıtım Toplantısı"nda, birlikte hareket etmenin sonucunda Ardahan ve Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

Şiarlarında hizmet yapmama gibi bir şeyin bulunmadığını dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Ama ünsiyet denen bir şey var. Daha rahat ünsiyet kurduklarımızla hizmeti daha hızlandırırsınız. El ele tutuşursunuz. Ardahan hizmet istiyorsa şu koç gibi adamı seçer. Biz zaten milletin dışında milletten farklı bir parti değiliz. AK Parti kurulduğu günden beri mayasını bu millet attı. Hamurunu bu millet yoğurdu. Dokusunu bu millet dokudu. Biz milletin ta kendisiyiz. Bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle memleketimize hizmet etmeyi kendimize şiar bilmişiz. Zaten arzu ettiğimiz neticeleri gerçekleştirmezsek 22 yıldır iktidarda olabilir miyiz? Bu durum milletin gönlünde yer ettiğimizin göstergesidir."

Yenişehirlioğlu, eksikliklerin ve hataların olabileceğini ancak bunların da yine kendilerinin düzelteceğini belirtti.

" İstanbul'u mahvettiler"

AK Partililerin memleket sevdalı insanlar olduğunu, bulundukları her yerde belediye hizmetlerini layıkıyla yerine getirdiklerini dile getiren Yenişehirlioğlu, "İstanbul'u çok yakından bilen biriyim. Dünyanın en güzel metropollerinden biri inanılmaz derecede geriye gitti. Emanet ettiklerimizi bile koruyamadılar. İstanbul'u mahvettiler. Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem Ardahan'da kazanacağız. Yeter ki birlik beraberliğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, mazlumlar için daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bizim dışarıda da içeride de düşmanımız çok. Tarih sahnesinde hep böyle olmuştur. Biz bu milletin has evlatları olarak dış güçlerin oyunlarını da onların iç uzantılarını da maşalarının oyunlarını da bozmayı her daim bildik. Birlik beraberliğimizi her daim gösterdik. Omuz omuza verdik. Şu Anadolu coğrafyasında başka hiçbir yerde bizim gibi bir ülke yoktur. Dünyanın bir köşesinde mazlumun gözyaşı akıyorsa, bir yetimin kanı dökülüyorsa, bir zulüm söz konusu ise bu coğrafyanın sesi yer yüzüne yükseliyor. O nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu da birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz taktirde olur. Türkiye'deki belediyeleri alıp hizmet kervanımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye'nin daha güçlü olması lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Türkiye'nin daha güçlü olması lazım - Son Dakika
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