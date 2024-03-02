Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Kütahya'da proje tanıtım toplantısına katılan Yenişehirlioğlu, "İçeride güçlü olmayan asla dışarıda güçlü olamaz" dedi.

Türkiye'nin her daim güçlü olması gerektiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, "Yedi düvel İslam dünyasını ezmişken, tek kale olan Anadolu coğrafyasını bölüp parçalamak isterken, biz bir ve bütün olarak içerideki gücümüzü tekrar var ettiğimizde, Allah'ın izniyle daha büyük Türkiye inşa ettiğimizde, söz sahibi olarak istediğimizi yapmak, zalimlerin zulmüne son verme noktasında, güçlü Türkiye'yi var etmek için söz veriyor muyuz?" diye konuştu.

Proje tanıtım toplantısında AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay birer konuşma yaptı.

Daha sonra AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, projelerini açıkladı.

Saraçoğlu, "Bu şehirde doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamış bir hemşehriniz olarak, sizlerin sevgisini ve takdirini kazanmak ve sizlere hizmet edebilmek benim için hayatımın en büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Sizlerin de bildiği gibi önceki hizmet dönemimizde şehrimizin temel sorunlarını büyük oranda çözmüş, 5 yılda asla yapılamaz denen hizmetlerin tamamını gerçekleştirerek, sayısız alt yapı ve üst yapı projesini hayata geçirmiştik. Bunlarla birlikte kültür ve sanat alanında ömek gösterilen bir şehir haline gelmiştik. Kütahya'nın "kurduğu hayalleri hayata geçirmek isteyen bir şehir" olduğunun bilinciyle, ulusal ve uluslararası pek çok alanda markalaşmasını sağlamış birçoğunun da temellerini atmıştık. Şimdi yepyeni bir dönem var önümüzde. Sizlerin destek ve duasıyla kaldığımız yerden, çok daha büyük projeleri hayata geçirecek, perdeleri yeniden açacağız ve şehrimiz için kurduğumuz hayalleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Size söz veriyorum ki kadim şehir Kütahya'mız tarihiyle, coğrafyasıyla, üretimiyle ve kültürüyle taşıdığı muazzam potansiyele uygun olarak ileriye, daha da ileriye, hep ileriye gidecek. 1 Nisan 2024 sabahı hayalleri yarım kalmış şehrimizin hak ettiği yere yükselmeye başlayacağı ilk gün olacak. Birlikte düşünecek, birlikte üretecek, birlikte başaracağız. Ekonomiden turizme, eğitimden kültür ve sanata uzanan güzel bir yolculuk var önümüzde.'İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya' diyerek çıktığımız bu yolda en büyük güvencem sizlersiniz. Birlikte başaracağız, Kütahya'mızı Türkiye Yüzyılının parlayan, örnek şehri yapacağız" dedi.

Daha sonra ünlü sanatçı Uğur Işılak sahne aldığı. Işılak, salonu dolduran Kütahyalılar coşturdu. - KÜTAHYA