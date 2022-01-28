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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

28.01.2022 10:33
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu vatan, ortak paydamız.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu vatan, ortak paydamız. Beraber bu vatanda 84 milyon eşit vatandaş olarak yaşıyoruz. Avrupa'nın yaptığı gibi sınır dışı edilen, kampları dağıtılan insan olmak bir yana, biz 84 milyon kardeş, bir ve beraber yürüyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonunun yeni yerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 7 Roman derneğinin üst yapısı olan federasyonun yeni idari binasının hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale'nin çok özel bir kent olduğunu belirten Turan, "Kale-i Sultaniye'nin yapımında daha çok Roman vatandaşlarımız çalışmış, ustalık yapmış ve kaleden sonra da gitmemişler. Fevzi Paşa başta olmak üzere Çanakkale merkezin kuruluşunda Roman vatandaşların önemli rolü vardır." diye konuştu. Bir destanın yazıldığı Çanakkale Cephesi'nde Türk, Kürt, Roman, Alevi, Sünni diye bakmadan aziz vatanın hep beraber savunulduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Kimsenin mezhebine, ırkına, diline, dinine bakmadık. Çanakkale Savaşları'nda milletçe yedi düvele karşı omuz omuza savaştık. Bu topraklarda bin yıllık bir kardeşlik var. Medeni olduğu iddia edilen Avrupa'da, daha 2008'lerde İtalya, Romanların ülkeye giriş çıkışını engelledi. Aynı şekilde Fransa, kampları kapattı ve sınır dışı yapmaya çalıştı. Çok benzer olağanüstü hal kuralları hayata geçirildi. Son dönemde özellikle Roman çalıştayları, polis talimatnamesi ve çevreyle ilgili yönetmeliklerde, bütün bu nizamnamelerde, Roman kardeşlerimizi rencide eden ifadelerin çıkarılması, Roman Enstitüsü'nün kurulması, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 8 Nisan'ın 'Romanlar Günü' ilan edilmesi gibi çok kıymetli işler yaptık."

Turan, AK Parti'nin Romanlarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek "Sizin derdiniz, bizim derdimiz. Bu vatan, ortak paydamız. Beraber bu vatanda 84 milyon eşit vatandaş olarak yaşıyoruz. Avrupa'nın yaptığı gibi sınır dışı edilen, kampları dağıtılan insan olmak bir yana, biz 84 milyon kardeş, bir ve beraber yürüyoruz." ifadesini kullandı.

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Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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