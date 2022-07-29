AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı

29.07.2022 17:06

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, 21 milyon lira ihale bedeliyle tamamlanan hastanenin 30 yatağa sahip olduğunu söyledi. AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında önemli yatırımlara imza attığını hatırlatan Turan, bunun en yakın ve en yeni örneğinin Gökçeada'daki hastane olduğunu ifade etti.

Gökçeada Devlet Hastanesi'nin 6 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Bugün 30 yataklı çok kıymetli bir esere kavuştuk. Eski hastanemizin teknik şartları oldukça kötüydü ve 15 yataklıydı. Şu an 2 katı ve 30 yatak hastanemiz oldu. Yoğun bakım, adamızın en büyük sorunuydu. Yani olağanüstü bir kriz halinde, kaza halinde, yoğun bakım olmadığı için her hastamızın ana kıtaya gitmeye çalışması bir zaman kaybıydı. Hastamız için ise bir riskti. Şu an bu hastanemizde ilk kez olmak üzere 4 yoğun bakım ünitemiz var. Bu çok kıymetli bir adım. Kaldı ki ihtiyaca göre dördünün de arttırılması imkanı var."

"Şu anda Çanakkale'de toplam 57 ambulans var"

Bülent Turan, sağlık çalışanları için lojman konusunda da önemli bir adım attıklarını belirterek şunları aktardı:

"19 adet lojmanımızı sağlık çalışanlarımız için hazırlayarak hastanemizin daha da kıymetli olmasını sağladık. İç hastalıkları, genel cerrahi, aile hekimliği, çocuk doktoru, kadın doğum doktoru, anestezi gibi 7 uzmanımızın, 5 pratisyenimizin olduğu çok kıymetli bir hastanemiz oldu. 2 diş polikliniğimiz, 1 ameliyathanemiz, 1 laboratuvarımız, 5 diyaliz ünitemiz, 4 yoğun bakım ünitemiz olmak üzere çok kıymetli bir hastanemiz oldu. Çanakkale'de yıl 2002, adamız dahil kentteki tüm ilçelerimizde toplam 3 ambulansımız vardı. İl Müdürümüze sordum, tüm Çanakkale'de kayıtlara baktık, 3 ambulans. Şu anda Çanakkale'de toplam 57 ambulans var. Havası ayrı, karası ayrı, denizi ayrı, paletli kar ambulansı ayrı."

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile vatandaşlar katıldı.

Turan, buradaki törenin ardından ilçedeki kamu yatırımlarını inceleyip, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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