AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz"
"Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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