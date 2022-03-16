AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

16.03.2022 19:27

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz" "Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz"

"Kadın ve şiddet, sağlık çalışanına şiddet hepimizin ortak meselesidir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

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Milletvekili, Bülent Turan, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... - Son Dakika
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