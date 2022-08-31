Ahmet Şık'ın "AKP kapatılacak" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler - Son Dakika
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Ahmet Şık'ın "AKP kapatılacak" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler

31.08.2022 17:53

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın "AKP kapatılacak. Siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü diyecekler" şeklindeki sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunan AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler" dedi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın bir yayında sarf ettiği "AKP kapatılacak. Siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü diyecekler" sözleri AK Parti cephesini kızdırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Şık'ın sözlerine tepki gösterdi.

"BU NEFRETİ PKK'YA GÖSTERMEDİLER"

Turan, yaptığı açıklamada, "Zaman zaman çok fevri çıkışlarıyla tanıdığımız, maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. 'AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak' demiş. Son sözü baştan söyleyeyim kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz. Bakınız eski dönemde sokağa çıkmakla alakalı çağrıları oldu, PKK'ya sempati duyduğuna ilişkin çağrıları oldu. Devleti yıkmaktan söz eden çağrıları oldu. Şimdide AK Parti'yi kapatacağız, yargılayacağız diyorlar. 20 yıldan beri milletle beraber yürüyoruz. Milletimiz ne derse baş tacı. Milletimizin oluruyla bugünlere geldik, milletimizin oluruyla devam ederiz. Bizi farklı söylemlerle yıldırabilecek insanlar değiller bunlar. Bu kini bu nefreti, PKK'ya göstermediler, FETÖ'ye göstermediler" dedi.

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"ASLINDA DERTLERİ AK PARTİ DEĞİL"

Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında bunların derdi AK Parti değil. Bunların derdi 20 yıldan beri AK Parti'yi bırakmayan milletin ta kendisi. Yargılamak istedikleri AK Parti değil, 20 yıldan beri milletin AK Parti'yi bırakmamasından dolayı milletin kendi değerleri. O yüzden bu dil ne demokrasi dili, ne siyasi ahlak dili ne de particilik dili. Bu dil tam bir terör dili, tam bir ayrıştırma dili. Bu dilin Türkiye'ye faydası yok, kimseye faydası yok. Ben tekrar söylüyorum. AK Parti milletin önünde adım atmaya yürümeye devam edecek. Milletin takdiriyle 2023 yılında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Bülent Turan, Milletvekili, Ahmet Şık, AK Parti, Türkiye, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Şık'ın 'AKP kapatılacak' sözlerine AK Parti'den sert tepki: Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler - Son Dakika

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