AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Usta, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafına oy veren Usta, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafını seçti.

Leyla Şahin Usta, "Spor"da tercihini Segei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" başlıklı fotoğrafını oylayan Usta, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını tercih etti.

"Zor bir işi başarıyorsunuz"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, çok başarılı fotoğraflar olduğunu belirterek, "Hem dünya gündemine hem de ülke gündemine dair inanılmaz güzel, yerine göre içimizi acıtan, içimizi yakan fotoğraflar görüyoruz. Zor bir işi başarıyorsunuz. Sizlerin sayesinde dünya her şeyden haberdar oluyor. Görmediğimiz, bilmediğimiz her şeyi görüp öğreniyoruz. Fotoğraflar hem kalite ve görsellik açısından profesyonel hem de duygu açısından bence çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bu fotoğrafların hepsinin tarihe birer not olduğunu ifade eden Usta, "Kimsenin görmek, duymak istemediği, üstünü örtmek istediği şeylerin, olayların bile gerçek yönlerini görüyoruz sayenizde." dedi.

Emeği geçen herkesi tebrik eden Usta, dünyada savaşın ve acının olmadığı fotoğraf karelerini görmeyi arzu ettiklerini söyledi.