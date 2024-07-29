AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haşema giyen bir kadının havuza alınmamasına tepki göstererek, bu tip davranışları kabul edilemez ve geri bir zihniyet olarak nitelendirdi. Usta, site yönetimlerinin kendi işlerine odaklanması gerektiğini belirtti ve bu tür olayların Türkiye'nin gündeminde olmaması gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 17:19
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki göstererek, "Bu tip davranışlar kabul edilemez, çok ilkel buluyorum, çok geri bir zihniyet. Site yönetimleri dönsün, kendi işlerine baksın." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

Usta, "Özel sitede o sitenin sakinlerinden bir hanımefendi kendi kullanımına açık olan bir alanda havuza girmek istiyor. İster site yöneticisi ister oranın personeli olsun yapılan muamele kesinlikle kabul edilebilir değil. Bir site sakini gelip de 'Sen buraya bununla giremezsin' diyemez, böyle bir hakkı yok." diye konuştu.

Yönetimin böyle bir karar alma hakkının da olmadığının altını çizen Usta, "Yönetim, sitenin işlerini yürütmekle yükümlüdür. Kimin neyle havuza gireceğine karar verme yetkisi kimsede yoktur. Ben o hanımefendiyi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Gayet medeni bir şekilde konuşmuş, o insanları ikaz etmiş. Bunu da yargıya taşıması beni memnun etti. Türkiye'de hala bunu yapabileceğini düşünen insanlar varsa onlara karşı çok iyi bir örnek olur. Bu tip davranışlar kabul edilemez, çok ilkel buluyorum. Çok geri bir zihniyet. Artık bunlarla uğraşmasınlar. Site yönetimleri dönsün kendi işlerine baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu görüntülerin Türkiye'ye yakışmadığını vurgulayan Şahin, "Mahkeme sonucunda da hak yerini bulacaktır. Bunlar artık Türkiye'nin gündeminde olmaması gereken işler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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