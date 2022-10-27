AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi - Son Dakika
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AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi

27.10.2022 09:48

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Cumhuriyet ve Türk dili için "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanması büyük tartışma yaratırken bu sözlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ünal'ı arayarak açıklamalarının gereksiz olduğunu belirttiği iddia edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet ve Türk dili için "Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

ERDOĞAN'DAN "AÇIKLAMA GEREKSİZDİ" UYARISI

Ünal'ın açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki geldiği iddia edilirken Erdoğan'ın, Ünal'ı aradığı ve açıklamalarının gereksiz olduğunu belirttiği ifade edildi. Ünal'ın da Erdoğan'a, "sözlerinin yanlış anlaşıldığı" şeklinde savunma yaptığı ifade ediliyor. Erdoğan'ın ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü öncesinde partisinden böyle bir açıklamanın gelmiş olmasına da "kızdığı" kaydediliyor.

"VİZYON BELGESİNİ GÖLGEDE BIRAKIYOR" İDDİASI

Ünal'ın sözlerinin ayrıca "partiyi kamuoyu nezdinde tartıştırdığı ve bu tartışmanın da Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarında 29 Ekim vurgusunun önüne geçtiği" de kaydedilirken bu açıklamaların 28 Ekim'de Erdoğan'ın açıklayacağı AK Parti Vizyon Belgesi'ni de "gölgede bıraktığı" kaydediliyor. Bu nedenle de Erdoğan'ın Ünal'ı uyardığı ve "partiyi bu tür tartışmaların içine çekecek açıklamalarda bulunmaması gerektiğini" söylediği ifade ediliyor.

ÇELİK'İN YAPTIĞI PAYLAŞIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan'ın bu nedenle Ünal'a yönelik uyarısının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

GÖREVDEN ALINIP ALINMAYACAĞI MERAK KONUSUYDU

Öte yandan siyaset kulislerinde söz konusu açıklamalar nedeniyle "Erdoğan'ın Ünal'ı görevden alıp almayacağı" da konuşuldu. Ancak edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Ünal'ı görevden almayacak." Erdoğan'ın grup başkanvekilliği görevinde "seçim öncesinde böyle bir hamle yapmak istemediğinin" de altı çiziliyor.

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Son Dakika Politika AK Partili Mahir Ünal'ın 'Cumhuriyet' çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi - Son Dakika


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