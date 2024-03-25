AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." açıklamasını yaptı.
Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kilis mitinginde kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin hafta sonu yapılan Büyük Ankara Mitingi dolayısıyla bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"Dedim ki '2024 yılı Emekliler Yılı ilan edildi', promosyonla ilgili örneği vermek suretiyle 'Gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı birçok noktada emeklilerimize destek olacağız.' 'İnşallah haziran sonu, temmuz başında da emeklilerimizle ilgili onların taleplerini de dikkate alarak bir değerlendirme, düzenleme yapacağız' dedim. Bu gerçeğe rağmen kendini Kandil sarmalına kaptırmış eş başkanının, gerçekten büyük bir panik ve acziyet içerisinde yalan ve iftiraya, tıpkı Grup Başkanvekilliğinde olduğu gibi Genel Başkanlığında da devam ettiğine şahit oluyoruz. Yazıklar olsun."
Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özgür Özel'e yanıt verdi - Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'ni ziyaret ederek İstanbulluların önemsediği konuları ve depremle ilgili önemli adımları anlattı. Kavuncu, İMES Sanayi Sitesi ve İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde de ziyaretler gerçekleştirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?