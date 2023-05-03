AK Partili Özlem Zengin'e canlı yayında soruldu: Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek mi? - Son Dakika
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AK Partili Özlem Zengin'e canlı yayında soruldu: Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek mi?

03.05.2023 15:09

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarından yola çıkarak yöneltilen "Erdoğan kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na vermeyecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Zengin, "Öyle bir şey olabilir mi? Teslim etmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANI KAYBEDERSE YÖNETİMİ TESLİM ETMEYECEK Mİ?"

Kübra Par, Zengin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhur başkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" sözlerinin ne ifade ettiğini sordu. Par, Zengin'e "AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse, Kılıçdaroğlu'na yönetimi teslim etmeyecek mi sorusunu doğurdu bu sözler" dedi.

AK PARTİLİ ZENGİN: BÜTÜN KARARI MİLLETİMİZ VERİYOR

Bunun üzerine Zengin şu yanıtı verdi; "Sandıktan kim çıkarsa galip odur. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkar. Cumhurbaşkanımızın millete olan itimatı gösteriyor. Cumhurbaşkanlığını emanet etmez, vermez anlamında. Veren millet zaten. Buradan kasıt tamamen bu. Bunu gündem yapmayı bile fazla görüyorum bu kadar demokrasi kültürü olan bir ülke için.

"SANDIKTAN ÇIKMADAN İKTİDAR OLAMAZSINIZ"

Seçime varım demek kazanmaya da kaybetmeye de varım demek. Kazanmak ve kaybetmek ayrılamaz şeyler. Her seçime giren hem kazanmaya hem kaybetmeye kendine hazır hissederek buraya geliyor. Kaybedene göre şartlar değişmiyor. Türkiye'de sandıktan çıkmanın şartları belli. Sandıktan çıkmadan iktidar olamazsınız. Mesele sandıkların bize ne söylediği, bu kadar açık ve net."

YORUMLAR (6)
  • ibrahim başaran: reis ile yola devam edeceğiz bu soruyu duymamış olalım Cevap Yaz 10 32 Yayından Kaldır
  • EMRAH GÜNER: Bu ne kadar saçma bir soru aslında onu bi sorgulamak lazım Ülkenin ekonomisini şu seçim süreci alt üst etti artık halk olarak seviyeli olgun insanlara yakışır örnek olacak bir seçim istiyoruz tatlı telaşlı yarışma bekliyoruz yeter artık bu ülkenin yıprandığı borsaya bi girip bakın ülkenin kurum ve kuruluşları ne halde bi görün ağzınızdan çıkanlar ı seçerek konuşun lütfen. Cevap Yaz 83 15 Yayından Kaldır
  • HERO: Şunlardan bir kurtulsak gerisi yavaş yavaş düzelir.. Cevap Yaz 126 60 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika AK Partili Özlem Zengin'e canlı yayında soruldu: Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Özlem Zengin'e canlı yayında soruldu: Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse yönetimi Kılıçdaroğlu'na teslim etmeyecek mi? - Son Dakika
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